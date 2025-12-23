Ganso fala sobre Neymar, quer 2026 histórico e projeta bi da Libertadores pelo Fluminense

Conteúdo Especial

Carregando conteúdo especial...

Entre risadas, memórias do passado e sonhos bem vivos para o futuro, Paulo Henrique Ganso mostrou que continua sendo o mesmo camisa 10 cerebral, tranquilo e cheio de esperança. Em conversa exclusiva com o Lance!, o meia do Fluminense falou sobre família, carreira, expectativas para 2026 e, claro, sobre a eterna conexão com Neymar, amigo de longa data e parceiro de conquistas que marcou uma geração do futebol brasileiro.

continua após a publicidade

Com um sorriso no rosto, Ganso deixou claro que o momento é de equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Para ele, encerrar mais um ano com saúde é uma vitória tão importante quanto qualquer título.

- Especial terminar o ano bem, com muita saúde. Especial estar como meu filho, divertindo um pouquinho, jogando futebol - afirmou o jogador.

Quando o assunto virou Neymar, o tom foi de carinho e expectativa. A possibilidade de voltar a dividir o campo com o craque sempre mexe com a imaginação do torcedor — e também com a do próprio Ganso, que sonha ver o amigo atuando pelo Fluminense.

continua após a publicidade

- Se vier todo mundo quer. Quem sabe - disse, sem promessas, mas sem descartar o reencontro.

O meia também comentou sobre o momento delicado vivido pelo amigo, que passou na segunda-feira (22) por uma cirurgia no joelho esquerdo. Solidário, Ganso fez questão de reforçar sua torcida pela recuperação do atacante.

- Torcendo para ele se recuperar o mais rápido possível. Acabou de fazer uma cirurgia o joelho. É uma coisa simples, mas torço que se recupere e quem sabe não estar com a gente - declarou.

continua após a publicidade

A entrevista foi concedida durante o evento Craque do Amanhã, ambiente que combinou perfeitamente com o clima leve da conversa. Foi ali, cercado por jovens, famílias e amantes do futebol, que Ganso também relembrou o início da carreira ao lado de Neymar, no Santos. Entre 2008 e 2012, a dupla foi protagonista de um período histórico no clube, com conquistas como o tricampeonato paulista, a Copa do Brasil, a Libertadores e a Recopa Sul-Americana.

Desde 2019 no Fluminense, Ganso segue como uma das lideranças técnicas do elenco e projeta um futuro positivo.

- Difícil falar. Estive bem em todos os clubes que passei. Espero ficar em 2026 e que seja um ano sensacional - afirmou.

Ao olhar para frente, o meia não esconde o otimismo.

- Em 2010, era... Que 2026 seja um ano ainda melhor - completou, relembrando as conquistas que teve com o Santos e quer repetir com o Fluminense na próxima temporada. - Quem sabe não vem o bi da Libertadores - finalizou.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense