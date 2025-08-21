Fim do sonho: Botafogo perde para a LDU e cai nas oitavas da Libertadores
Glorioso foi mal na altitude de Quito e deu adeus ao desejo do bicampeonato
Cai o atual campeão da Libertadores. Em noite trágica no Estádio Casa Blanca, nesta quinta-feira (21), em Quito, no Equador, o Botafogo perdeu pelo placar de 2 a 0 com atuação desastrosa diante da LDU e se despediu da competição continental nas oitavas de final. Villamil e Alzugaray classificaram os equatorianos para a próxima fase.
Com o resultado, a LDU, que precisava de dois gols de diferença, irá enfrentar o São Paulo nas quartas de final. O Botafogo foca no Brasileirão, na quinta colocação, e na Copa do Brasil, nas quartas de final contra o Vasco.
Como foi o jogo entre LDU e Botafogo?
Se ganhou com o placar magro de 1 a 0 na ida, no Nilton Santos, o início de partida em Quito não poderia ter sido pior. Muitos erros de saída de bola - mesmo que com três volantes de característica - e exposição fizeram com que a LDU abrisse o marcador aos sete minutos. Villamil aproveitou sobra na grande área e mandou para dentro, contando com desvio em Barboza.
Os problemas eram enormes. Da saída de bola dificultada em bloco alto dos equatorianos, passando pelo exagero das bolas longas e fragilidade física. Irreconhecível o atual campeão.
O Botafogo só foi aparecer no ataque na casa dos 35 minutos, com Marlon Freitas, que tentou encobrir o goleiro Valle. Em linhas gerais, extrema superioridade da LDU, aproveitando para sufocar o Alvinegro na altitude de 2.850 metros de Quito. E que sufoco.
A partida não teve o retrato alterado na volta do intervalo. O time equatoriano seguiu em cima, pressionou e arrumou um pênalti após toque no braço de Marlon Freitas - em lance originado de forma irregular, tendo em vista que a arbitragem assinalou escanteio ao invés de tiro de meta. Alzugaray, que não tinha nada com o erro, tirou John da foto e ampliou.
Adversário tentou ajudar
Se no 11 contra 11 o Botafogo foi facilmente superado, Mina, zagueiro da LDU, ainda tentou ajudar com entrada violenta em Jeffinho, que resultou no cartão vermelho. Na melhor chance na superioridade numérica, Vitinho recebeu sozinho na segunda trave pela direita e escorou para fora a única chance clara na partida.
A eliminação foi fruto plantado em uma temporada conturbada. Do ano que "começava em abril", passou pela venda dos principais destaques, perda de destaques por lesão e sem reposição. O Botafogo cai merecendo cair, e agora focará no Brasileirão e na Copa do Brasil.
✅ FICHA TÉCNICA
LDU 2 X 0 BOTAFOGO
OITAVAS DE FINAL – VOLTA – LIBERTADORES
📆 Data e horário: quinta-feira, 21 de agosto de 2025, às 19h (de Brasília);
📍 Local: Casa Blanca, em Quito, no Equador
🟨 Árbitro: Facundo Tello (ARG)
🚩 Assistentes: Juan Belatti (ARG) e Gabriel Chade (ARG)
🖥️ VAR: Germán Delfino (ARG)
Gols: Villamil 7'/1ºT e Alzugaray 14'/2ºT (LDU);
Cartões amarelos: Villala (LDU); Danilo, Marlon Freitas e Alexander Barboza (BOT)
Cartão vermelho: Mina (LDU)
⚽ ESCALAÇÕES
LDU: Gonzalo Valle, Mina, Adé e Quiñónez; Quintero, Gruezo, Villamil, Cornejo (Minda) e Bryan Ramírez; Medina (Cabeza) e Alzugaray (Erique). (Técnico: Tiago Nunes).
BOTAFOGO: John, Vitinho, Barboza, Marçal e Alex Telles; Allan (Newton), Danilo e Marlon Freitas (Arthur Cabral); Artur (Montoro), Savarino (Joaquín Correa) e Matheus Martins (Jeffinho). (Técnico: Davide Ancelotti).
