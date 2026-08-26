GP da Espanha de F1 anuncia patrocínio do Real Madrid; entenda Clube terá presença no Madring durante a corrida, que será disputada entre 11 e 13 de setembro

O Real Madrid será patrocinador do Grande Prêmio da Espanha de Fórmula 1, que será disputado entre os dias 11 e 13 de setembro de 2026, no circuito Madring, em Madrid. O acordo foi anunciado nesta quarta-feira (26) pela organização da prova e prevê a participação do clube nas atividades do evento, além da integração de algumas instalações da Cidade Real Madrid à operação do Grande Prêmio.

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A parceria é marcada pela proximidade entre o circuito e a estrutura esportiva do clube, ambos localizados em Valdebebas. Segundo o comunicado oficial, apenas 200 metros separam a entrada norte do Madring da porta principal da Cidade Real Madrid. O complexo do clube ocupa uma área de 120 hectares e reúne as equipes masculina, feminina, categorias de base e basquete, além do estádio Alfredo Di Stéfano.

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Real Madrid terá presença no circuito

A proximidade entre a Cidade Real Madrid e o circuito Madring, ambos em Valdebebas, será um dos principais pontos da parceria. Além de transformar o clube em apoiador local do Grande Prêmio da Espanha, o acordo permitirá que estruturas do Real Madrid sejam utilizadas durante o evento e prevê a presença da instituição em áreas de hospitalidade do circuito. Em comunicado oficial, a organização detalhou a colaboração.

"O Real Madrid junta-se ao Grande Prêmio da Espanha como Patrocinador Local da primeira edição do Grande Prêmio em Madring, que será realizada em Madri de 11 a 13 de setembro.

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O acordo integra o clube de futebol mais premiado a um dos eventos esportivos mais prestigiosos, acompanhados e influentes do cenário internacional, que será realizado em Madri. Há também uma curiosa coincidência: a Cidade Real Madrid e a área norte do complexo de treinamento Madring são adjacentes em Valdebebas. Apenas 200 metros separam a entrada norte do circuito do portão principal da Cidade Real Madrid, uma proximidade que será particularmente notável durante o fim de semana do Grande Prêmio.

O complexo de treinamento do Real Madrid ocupa 120 hectares e abriga as instalações onde todas as equipes esportivas do clube treinam, incluindo os times principais masculino e feminino, a academia de jovens e o time de basquete, além do Estádio Alfredo Di Stéfano. A uma curta distância fica o centro de treinamento de Valdebebas, por onde passa o trecho norte do circuito de Madring, e onde se localiza La Monumental, a curva mais marcante do novo circuito.

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Essa proximidade permitirá que certas instalações do Real Madrid sejam incorporadas às operações do Grande Prêmio durante o fim de semana da corrida. Dessa forma, Madring expande sua capacidade operacional, aproveitando instalações localizadas bem ao lado do circuito.

O acordo também levará o Real Madrid para dentro do Grande Prêmio. O clube terá presença em diversas áreas VIP em Madring durante todo o fim de semana, onde estão previstas aparições de lendas e outras figuras importantes.

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A inclusão do Real Madrid como Patrocinador Local do Evento traz para o Grande Prêmio o único clube de futebol com 15 títulos da Champions League, líder em valor de marca, seguidores nas redes sociais e classificação geral, um marco da cidade de Madri, e conecta dois esportes com milhões de fãs no mundo todo. Durante três dias, o futebol e a Fórmula 1 dividirão o palco em Valdebebas, com as instalações do Real Madrid e parte do circuito separadas por apenas alguns minutos de caminhada."

O Circuito de Madrid, o Madring, receberá o Grande Prêmio da Espanha de Fórmula 1 em 2026 (Foto: Divulgação/Madring)

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Atlético de Madrid também é parceiro

O Real Madrid segue o caminho do Atlético de Madrid, que se tornou apoiador local do Grande Prêmio da Espanha em 2025. O estádio Metropolitano também foi escolhido para receber o principal evento do final de semana e funcionar como centro de apoio logístico durante os dias de competição.

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A primeira edição do GP da Espanha no Madring será realizada entre 11 e 13 de setembro. O novo circuito está localizado na região de Valdebebas, próximo à Cidade Real Madrid, e será palco de uma programação que reunirá Fórmula 1 e atividades ligadas ao clube espanhol.

Estádio Metropolitano é a casa do Atlético de Madrid (Foto: Reprodução/Uefa)

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