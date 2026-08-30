Contra o Santos, Corinthians bate recorde de público no ano Clássico na Neo Química Arena reúne 47.496 torcedores

O Corinthians registrou o maior público da temporada na derrota por 1 a 0 para o Santos, neste domingo (30), na Neo Química Arena, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ao todo, 47.496 torcedores estiveram presentes no clássico.

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O número superou o público registrado na vitória por 1 a 0 sobre o Rosario Central, pelas oitavas de final da Libertadores. Na ocasião, 46.935 torcedores acompanharam a classificação do Timão em Itaquera às quartas de final do torneio.

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O clássico deste domingo (30) também entrou para a lista das maiores marcas da história da Neo Química Arena. O número ficou entre os maiores já registrados desde a inauguração do estádio, em 2014.

O maior público da arena ainda pertence ao empate sem gols entre Corinthians e Palmeiras, pelo Campeonato Paulista de 2025. Na ocasião, 48.196 torcedores estiveram presentes. O segundo lugar é do duelo entre Corinthians e Santos, também pelo estadual de 2025, com 47.695 pessoas.

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Na sequência, aparece outro confronto entre Corinthians e Santos, pelo Paulista de 2025, com 47.472 torcedores. O duelo deste domingo, com 47.496 presentes, supera essa marca e fica entre os maiores públicos da história da Neo Química Arena.

Neymar e Matheuzinho disputam a bola no jogo (Foto: Divulgação/Corinthians)

Maiores públicos do Corinthians no ano

Corinthians 0x1 Santos - Campeonato Brasileiro - 2026 | Público: 47.496

Corinthians 1 x 0 Rosario Central - Copa Libertadores - 2026 | Público: 46.935

Corinthians 0 x 0 Palmeiras - Campeonato Brasileiro - 2026 | Público: 46.466

Corinthians 0 x 1 Palmeiras - Campeonato Paulista - 2026 | Público: 45.660

Corinthians 2 x 1 Internacional - Copa do Brasil - 2026 | Público: 45.126

Maiores públicos do Corinthians na história do estádio

Corinthians 0 x 0 Palmeiras - Campeonato Paulista - 2025 | Público: 48.196

Corinthians 2 x 1 Santos - Campeonato Paulista - 2025 | Público: 47.695

Corinthians 2 x 1 Santos - Campeonato Paulista - 2025 | Público: 47.472

Corinthians 0 x 1 Santos - Campeonato Brasileiro - 2026 | Público: 47.099

Corinthians 1 x 2 Cruzeiro - Copa do Brasil - 2025 | Público: 46.946

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