Flamengo anuncia nova patrocionadora para futebol feminino Cinbal estreou no Manto Sagrado na vitória sobre o Atlético-MG, que garantiu a classificação das Meninas da Gávea no Brasileirão Feminino

O Flamengo anunciou uma nova patrocinadora: a Cinbal, empresa do Grupo Incoflandres especializada no processamento e tratamento de embalagens metálicas. A marca irá patrocinar exclusivamente o futebol feminino do clube. A marca passa a estampar a barra frontal inferior do uniforme das Meninas da Gávea.

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A parceria já teve sua estreia em campo. A Cinbal apareceu pela primeira vez no Manto Sagrado na vitória do Flamengo sobre o Atlético-MG, resultado que garantiu a classificação rubro-negra no Brasileirão Feminino.➡️Veja os detalhes das quartas de final do Brasileirão.

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O acordo acontece em um momento de fortalecimento do futebol feminino do Flamengo, que vem ampliando o espaço da modalidade e o número de empresas associadas ao projeto.

Parceria mira crescimento do futebol feminino

Com mais de 76 anos de história, a Cinbal atua no processamento e tratamento de embalagens metálicas e tem projetos voltados ao desenvolvimento sustentável do setor.

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Para a empresa, a parceria com o Flamengo representa uma oportunidade de se aproximar de uma modalidade que vem ganhando cada vez mais espaço no esporte brasileiro.

— Estar ao lado do Flamengo nessa jornada é acreditar em um movimento que cresce, conquista cada vez mais espaços e inspira novas gerações de meninas e mulheres por todo o Brasil. Estamos muito empolgados com essa oportunidade de unir forças, valores e propósitos, construindo uma parceria que vá além do campo e gere orgulho para todos — destacou a Cinbal.

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A chegada da empresa amplia o grupo de patrocinadores ligados ao futebol feminino do Flamengo e reforça a estratégia do clube de buscar novas parcerias comerciais para a modalidade.

Flamengo inicia mata-mata contra a Ferroviária

O Flamengo começa a disputa por uma vaga nas semifinais contra a Ferroviária neste sábado (29), às 16h30 (de Brasília), no Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro. O confronto terá transmissão de TV Globo, sportv, TV Brasil, GE TV e UOL.

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Quinto colocado na primeira fase, o Rubro-Negro terá pela frente a Ferroviária, que terminou a etapa classificatória na quarta posição. O duelo de volta está marcado para o dia 5 de setembro, às 16h30, na Fonte Luminosa, em Araraquara (SP).

Quem avançar enfrentará o vencedor de São Paulo x Grêmio nas semifinais.

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