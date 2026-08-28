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Com apoio da patrocinadora, Gisela Robledo renova com Corinthians

Fatal Fans destinará cerca de R$ 800 mil para custear salários e 13º da jogadora

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
28/08/2026 16:21
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Uniforme com o patrocínio da Fatal Fans
Fatal Fans vai investir R$ 800 mil para viabilizar a renovação de Gisela Robledo (Foto: Marco Galvão /Fotoarena/Folhapress)

A Fatal Fans, patrocinadora do Corinthians, vai contribuir financeiramente para a permanência da meia Gisela Robledo no elenco das Brabas do Timão. A empresa destinará cerca de R$ 800 mil para custear um ano de salários e o 13º da atacante colombiana.

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O aporte será feito como um investimento adicional ao contrato de patrocínio já firmado entre a Fatal Fans e o Corinthians. A iniciativa tem como objetivo viabilizar a renovação do vínculo da jogadora, que tinha contrato com o clube até 31 de agosto.

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O novo acordo entre Robledo e Corinthians terá duração de 12 meses. A participação da patrocinadora ocorre em um momento decisivo para a definição do futuro da atacante, que seguirá no elenco feminino do clube caso a renovação seja concretizada.

Para Samuel Ongaratto, sócio e diretor da Fatal Fans, o investimento reforça o compromisso da empresa com o desenvolvimento do futebol feminino e com o Corinthians.

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— Acreditamos muito no futebol feminino e entendemos que é fundamental apoiar o esporte em diferentes frentes. A Fatal Fans tem buscado fazer isso desde que chegou ao Corinthians, e a renovação da Gisela é mais um exemplo desse compromisso. É uma atleta importante para o clube, para a equipe e para os torcedores, e ficamos muito felizes em poder contribuir para que ela permaneça no Corinthians. Esse investimento é um extra ao nosso contrato de patrocínio e se soma a outras iniciativas que temos desenvolvido, inclusive com o adiantamento de valores do próprio patrocínio quando necessário — afirma o CBO da empresa.

Gisela Robledo comemora gol pelo Corinthians
Gisela Robledo renova contrato com o Corinthians (Foto: Alex Miranda/AtoPress/Folhapress)

Veja abaixo a nota divulgada pelo Corinthians

A Fatal Fans, patrocinadora do Corinthians, irá dispor de um investimento adicional para garantir a permanência da atacante das Brabas no elenco do Timão até 2027.

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Com a permanência já encaminhada, Robledo seguirá à disposição de Emily Lima para a sequência da temporada e para os desafios do Corinthians nas competições do futebol feminino.

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