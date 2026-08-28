Com apoio da patrocinadora, Gisela Robledo renova com Corinthians
Fatal Fans destinará cerca de R$ 800 mil para custear salários e 13º da jogadora
A Fatal Fans, patrocinadora do Corinthians, vai contribuir financeiramente para a permanência da meia Gisela Robledo no elenco das Brabas do Timão. A empresa destinará cerca de R$ 800 mil para custear um ano de salários e o 13º da atacante colombiana.
➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians
O aporte será feito como um investimento adicional ao contrato de patrocínio já firmado entre a Fatal Fans e o Corinthians. A iniciativa tem como objetivo viabilizar a renovação do vínculo da jogadora, que tinha contrato com o clube até 31 de agosto.
O novo acordo entre Robledo e Corinthians terá duração de 12 meses. A participação da patrocinadora ocorre em um momento decisivo para a definição do futuro da atacante, que seguirá no elenco feminino do clube caso a renovação seja concretizada.
Para Samuel Ongaratto, sócio e diretor da Fatal Fans, o investimento reforça o compromisso da empresa com o desenvolvimento do futebol feminino e com o Corinthians.
— Acreditamos muito no futebol feminino e entendemos que é fundamental apoiar o esporte em diferentes frentes. A Fatal Fans tem buscado fazer isso desde que chegou ao Corinthians, e a renovação da Gisela é mais um exemplo desse compromisso. É uma atleta importante para o clube, para a equipe e para os torcedores, e ficamos muito felizes em poder contribuir para que ela permaneça no Corinthians. Esse investimento é um extra ao nosso contrato de patrocínio e se soma a outras iniciativas que temos desenvolvido, inclusive com o adiantamento de valores do próprio patrocínio quando necessário — afirma o CBO da empresa.
Veja abaixo a nota divulgada pelo Corinthians
A Fatal Fans, patrocinadora do Corinthians, irá dispor de um investimento adicional para garantir a permanência da atacante das Brabas no elenco do Timão até 2027.
Com a permanência já encaminhada, Robledo seguirá à disposição de Emily Lima para a sequência da temporada e para os desafios do Corinthians nas competições do futebol feminino.
🔥 Receba até R$25 em crédito nos jogos do Brasileirão - confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Futebol Feminino
Marta Cintra mira título e destaca crescimento do futebol feminino na TurquiaHá 2 horas
Futebol Feminino
Antonia estreia pelo Palmeiras com vitória e comemora classificação no PaulistaHá 2 horas
Lance! Negócios
Flamengo anuncia nova patrocionadora para futebol femininoHá 4 horas
Futebol Feminino
Bárbara Coelho aposta em Brasil forte e revela seleção que pode surpreender na Copa de 2027Há 5 horas
Futebol Feminino
CBF divulga tabela das quartas de final do Brasileirão Feminino; veja jogos e transmissõesHá 2 dias
Futebol Feminino
Elenco feminino do Corinthians cobra Osmar Stabile por pagamentos atrasadosHá 2 dias
Mais LANCE!