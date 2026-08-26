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Palmeiras e Santos protagonizam o duelo mais valioso das quartas da Copa do Brasil; veja

Impulsionado por Vitor Roque, clássico paulista lidera o ranking financeiro das quartas de final da Copa do Brasil; veja valores

PorVinícius Espirito Santo SpadaSão Paulo (SP)
26/08/2026 06:20
Supervisionado porAndré Carbone,
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Santos e Palmeiras protagonizam o duelo mais valioso das quartas da Copa do Brasil.
Santos e Palmeiras protagonizam o duelo mais valioso das quartas da Copa do Brasil - (Foto: Raul Baretta/ Santos FC & esar Greco/Palmeiras/by Canon)

Palmeiras e Santos disputam a partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil nesta quarta-feira (26), às 21h30 (de Brasília), no Nubank Parque. Além da rivalidade histórica dentro de campo, as duas equipes protagonizam o confronto mais valioso desta fase eliminatória do torneio nacional.

Entre os oito clubes classificados, todos integrantes da Série A, o Palmeiras lidera o ranking financeiro. O Alviverde é o time de maior valor de mercado destas quartas de final, avaliado em € 232,48 milhões (R$ 1,39 bilhão). Na outra ponta da lista, o Vitória registra a menor cifra do chaveamento, estimada em € 43,53 milhões (R$ 261,59 milhões).

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Clássico paulista: a cifra bilionária que cerca o duelo

O embate entre Palmeiras e Santos coloca frente a frente uma rivalidade centenária. Ao todo, os clubes se enfrentaram apenas em duas oportunidades na Copa do Brasil, e em ambas o Alviverde saiu vencedor. Porém, além disso, o duelo será marcado pelas cifras fora de campo, sendo o confronto mais valioso das quartas de final, com valor de € 329,68 milhões (R$ 1,98 bilhão).

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O Verdão enfrentará o Peixe, quinto time mais valioso do torneio, avaliado em € 97,20 milhões (R$ 584,12 milhões). A cifra bilionária da partida também é impulsionada pelo atacante Vitor Roque, jogador de maior valor do duelo e da competição, estimado em € 38 milhões (R$ 228,36 milhões). Os dados pertencem ao Transfermarkt, plataforma especializada em finanças do futebol.

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Premiação caso as equipes avancem para a semifinal

A partir das quartas de final, a premiação da Copa do Brasil tem um salto significativo. O clube que avançar às semifinais garantirá uma cota de R$ 9 milhões paga pela CBF. Já o grande campeão acumulará R$ 78 milhões pelo título, enquanto o vice-campeão ficará com pouco mais de R$ 34 milhões.

Oitavas de final

  • Premiação: R$ 3 milhões;

Quartas de final

  • Premiação: R$ 4 milhões;

Semifinal

  • Premiação: R$ 9 milhões;

Final (vice-campeão)

  • Premiação: R$ 34 milhões;

Final (campeão)

  • Premiação: R$ 78 milhões.

Veja o ranking dos jogos mais valiosos das quartas de final da Copa do Brasil 2026

    1.
  1. Palmeiras (€ 232,48 milhões) x Santos (€ 97,20 milhões) = € 329,68 milhões (R$ 1,98 bilhão);
    2. 2.
  2. Cruzeiro (€ 166,90 milhões) x Atlético-MG (€ 89,15 milhões) = € 256,05 milhões (R$ 1,53 bilhão);
    3. 3.
  3. Grêmio (€ 97,85 milhões) x Internacional (€ 71,90 milhões) = € 169,75 milhões (R$ 1,02 bilhão);
    4. 4.
  4. Vasco (€ 108,85 milhões) x Vitória (€ 43,53 milhões) = € 152,83 milhões (R$ 918,43 milhões).
Taça trofeu da Copa do Brasil
Troféu da Copa do Brasil, torneio que se encontra nas oitavas da final - (Foto: Ronaldo Barreto/Thenews2/Gazeta Press).

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