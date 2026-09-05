Fluminense define inscritos para as quartas da Libertadores com novidade
Kgomotso Madiba, de 18 anos, é a novidade entre os jogadores disponíveis para as quartas de final contra o Platense
O Fluminense terá uma novidade vinda de Xerém para as quartas de final da Libertadores. O sul-africano Kgomotso Madiba, de 18 anos, foi incluído na relação tricolor para os confrontos contra o Platense e passa a ser uma opção de Marcão na sequência da competição.
O jovem ocupa a vaga deixada por Davi Melo, que saiu por empréstimo. Madiba recebeu a camisa 91 e foi a única mudança promovida pelo clube para esta fase da Libertadores.
A presença de Madiba é a principal novidade da relação para esta fase da Libertadores. O atacante chegou a Xerém no início deste ano, vindo do Stars of Africa Football Academy, da África do Sul, e assinou contrato com o Fluminense até 2029.
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Atuando principalmente pelos lados do campo, o sul-africano tem como principais características a velocidade e o jogo individual. Além das partidas pelo Sub-20, ele já participou de atividades com o elenco profissional no CT Carlos Castilho.
Lista do Fluminense para as quartas da Libertadores
Goleiros:
1 - Fábio
24 - Zafir Morais
27 - Marcelo Pitaluga
50 - Gustavo Félix
98 - Vitor Eudes
Defensores:
2 - Samuel Xavier
3 - Thiago Silva
4 - Ignácio
6 - Renê
13 - Guilherme Arana
21 - Igor Rabello
22 - Juan Freytes
23 - Guga
29 - Julián Millán
33 - Gorgulho
44 - Jemmes
46 - Júlio Fidélis
Meio-campistas:
5 - Facundo Bernal
8 - Martinelli
10 - Ganso
11 - Savarino
16 - Nonato
25 - Alisson
30 - Soteldo
32 - Lucho Acosta
35 - Hércules
37 - Breno Britez
40 - Andrey Oliveira
47 - Paulo Guilherme
48 - Peter
51 - Ruan Sales
94 - Otávio
Atacantes:
7 - Hulk
9 - John Kennedy
14 - Germán Cano
15 - Matheus Reis
17 - Agustín Canobbio
19 - Rodrigo Castillo
28 - Riquelme Felipe
31 - Kaio Borges
34 - Wesley Natã
36 - Vagno
38 - Isack Gabriel
39 - Keven Samuel
42 - João Silverio
43 - Richard Wendel
45 - Naarã Lucas
49 - Enzo Munerato
90 - Kevin Serna
91 - Kgomotso Madiba
Alguns nomes que permanecem na relação já não estão disponíveis para Marcão. É o caso de Facundo Bernal, que deixou o clube, e de John Kennedy, fora da temporada após sofrer uma grave lesão no joelho.
O Fluminense recebe o Platense na próxima terça-feira (8), às 19h, no Maracanã, pelo jogo de ida das quartas de final. A volta será uma semana depois, na Argentina.
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