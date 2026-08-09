Viveros ultrapassa Pedro: a briga pela artilharia do Brasileirão
Atacante colombiano é um dos grandes nomes a atual edição
A briga pela artilharia do Campeonato Brasileiro segue acirrada no início do returno. Neste domingo (9), em partida válida pela 22ª rodada, o Vila Belmiro, Kevin Viveros marcou duas vezes para o Athletico-PR contra o Santos e abriu vantagem na ponta, deixando Pedro, do Flamengo, para trás.
+ Veja gols do jogo entre Santos x Athletico-PR
Com os dois tentos diante do Peixe, o centroavante colombiano foi a 14 na elite do Brasileirão. Pedro, que ainda irá a campo na rodada, contra o Vitória, no Maracanã, tem 12.
Kevin Viveros aproveitou dois erros da defesa do Santos e marcou aos 14 e 26 minutos ainda da primeira etapa de jogo. O camisa 9 é destaque absoluto do Furacão no retorno à Série A, liderando a equipe na campanha pelas primeiras posições na tabela de classificação.
O top 5 de artilheiros da atual edição do Campeonato Brasileiro tem:
Kevin Viveros (Athletico-PR) – 14 gols
Pedro (Flamengo) – 12 gols
Carlos Vinícius (Grêmio) – 10 gols
John Kennedy (Fluminense) – 9 gols
Breno Lopes (Coritiba) – 8 gols
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