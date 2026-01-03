Vitórias de Corinthians, Vasco, Cruzeiro e goleada do Bahia; veja os resultados do dia na Copinha

A Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2026 segue a todo vapor. Durante este sábado (3), mais 48 equipes entraram em campo para dar os primeiros chutes na competição nesta primeira rodada, entre eles, Corinthians, Vasco e Cruzeiro que venceram na estreia, enquanto o Bahia aplicou uma goleada em seu adversário. Confira abaixo os resultados da Copinha.

Grupo 3

Tanabi 1 x 0 Sobradinho

Equipe responsável por sediar a chave em 2026, o Tanabi estreou com vitória sobre o Sobradinho-DF por 1 a 0, com Kaique Dias.

Goiás 3 x 1 América-RN

O time esmeraldino bateu o América-RN por 3 a 1, no Estádio Alberto Victolo, em Tanabi. O Goiás abriu 2 a 0 com apenas 15 minutos de jogo, com Willie e Murilo Camara, enquanto Ryan Riquelme fez o terceiro na etapa final. Já nos acréscimos, Pedrão descontou para o time de Natal.

Grupo 5 da Copinha

Araçatuba 1 x 3 Maricá

O Maricá venceu o Araçatuba FC por 3 a 1, no Estádio Adhemar de Barros, em Araçatuba. WD, camisa 9 do time carioca, marcou duas vezes, enquanto Oliver fechou o marcador. Congo descontou para o time da casa.

Athletico-PR 1 x 1 Osasco Sporting

O Furacão vencia a partida em Araçatuba até os 45 minutos do segundo tempo, quando viu Eduardo empatar o duelo e garantir o ponto na chave. Antes, Ruan havia balançado a rede pelo Athletico, aos 10 minutos do primeiro tempo.

Grupo 6

Grêmio Prudente 2 x 1 Carajás

De virada, o Grêmio Prudente venceu o Carajás por 2 a 1, com direito a gol aos 50 do segundo tempo. O jogo foi disputado no Estádio Prudentão, na cidade de Presidente Prudente.

Ceará 2 x 0 Olímpico-SE

O Ceará estreou com vitória sobre o Olímpico-SE, no Estádio Prudentão, em Presidente Prudente. Os gols da partida foram marcados ainda no primeiro tempo, em lance de gol contra, com Thelo, e nos minutos finais, com José Antônio. Leia mais.

Grupo 7 da Copinha

Assisense 2 x 0 Naviraiense

O Assisense venceu o Naviraiense por 2 a 0, no Estádio Tonicão, e o time do Mato Grosso do Sul teve um jogador expulso no segundo tempo.

Athletic Club 1 x 0 Guarani

No Estádio Tonicão, melhor para o Athletic Club, que segurou o Bugre e venceu por uma placar magro.

Grupo 8

Corinthians 1 x 0 Trindade

O Corinthians sofreu, mas venceu o Trindade-GO por 1 a 0, com gol de Favela, aos 36 minutos do segundo tempo, no Estádio Zezinho Magalhães, em Jaú. O destaque foi o goleiro Matheus, do Timãozinho, que fez defesas importantes e evitou a vitória dos goianos. Leia mais.

XV de Jaú 2 x 1 Luverdense

Com um gol em cada tempo, o Galo da Comarca conseguiu a vitória com um golaço de Guilherme Said e outro de Juan, de pênalti. Felipe Santos descontou para o time do Mato Grosso, no Estádio Zezinho Magalhães, em Jaú.

Grupo 9

América-SP 0 x 0 CSA

América-SP e CSA empataram sem gols na estreia da Copinha. Em São José do Rio Preto, os donos da casa foram superiores na etapa inicial, enquanto o Azulão teve boas oportunidades e chegou a acertar o travessão na etapa final.

Bahia 5 x 0 Inter de Limeira

No estádio Teixeirão, o Bahia goleou o Inter de Limeira por 5 a 0, em jogo sediado em São José do Rio Preto. João Andrade, Pedrinho e Juninho, que fez um hat-trick, garantiram a goleada dos baianos nesta primeira rodada. Leia mais.

Grupo 10

Comerical 1 x 2 Atlético-PI

O Atlético-PI venceu o Comercial por 2 a 1, no Estádio Palma Travassos, em Ribeirão Preto. O CAP marcou com Edson Filho e Maiquinho, enquanto o lateral Touro foi o autor do gol do Leão do Norte. A partida foi tensa e o time mandante teve dois jogadores expulsos: VT e Maranhão, enquanto os visitantes perderam Maiquinho e Erick Cauan.

América-MG 4 x 1 Noroeste

O América-MG dominou o Noroeste durante toda a partida e goleou o adversário por 4 a 1, no Estádio Palma Travassos, em Ribeirão Preto. O time mineiro abriu vantagem com gols de Júlio e Luís Henrique, no primeiro tempo, e ampliou na etapa final com Hiago e Kauan Cristtyan. O Noroeste descontou no final, com Gustavo.

Grupo 11

Bandeirante 0 x 0 Tuna Luso

CA Bandeirante e Tuna Luso ficaram no zero na Arena Jaburu, em Brodowski.

Santa Cruz 1 x 3 Botafogo-SP

O Botafogo-SP venceu o Santa Cruz por 3 a 1, no Estádio Mário Lima Santos, em Brodowski. O Tricolor de Pernambuco abriu o placar, com Peu, ficou com um a mais em campo a partir dos 14 minutos, quando o zagueiro Gabriel foi expulso, mas não segurou a vantagem. Erik, Ruan e Robson viraram o marcador para o Pantera.

Grupo 12

I9 0 x 3 Guanabara City

Com todos os gols marcados no segundo tempo, o Guanabara City, de Goiânia, venceu o I9, de Ribeirão Preto, por 3 a 0, em Cravinhos. Os dois clubes participam pela primeira vez da tradicional competição de base do Brasil.

Vasco 2 x 0 Velo Clube

Não foi uma grande exibição, mas com gols de Zuccarello e Bruno Lopes o Vasco bateu o Velo Clube por 2 a 0, em Cravinhos. Leia mais.

Grupo 13 da Copinha

Francana 1 x 0 Esporte de Patos

No Estádio Dr. José Lancha Júnior, o Lanchão, em Franca, os donos da casa fizeram valer o fator campo e venceram pelo placar mínimo, com gol marcado por Kevin de Lima.

Cruzeiro 3 x 0 Barra-SC

No Estádio Lanchão, em Franca, melhor para o Cruzeiro, que fez 3 a 0 no Barra e estreou com vitória. Os gols do time mineiro foram marcados por Fernando, de pênalti, Pablo e João Cervi. Leia mais.

Grupo 28

Flamengo-SP 1 x 0 Rio Branco

No Estádio Municipal Antônio Soares de Oliveira, em Guarulhos, o Flamengo-SP estreou com vitória magra sobre o Rio Branco-ES, por 1 a 0. O centroavante Rhaul marcou o gol contra o time capixaba, que atuou com um jogador a menos no segundo tempo.

Vitória 2 x 2 Capivariano

Vitória e Capivariano protagonizaram um jogo emocionante em Guarulhos. O Rubro-Negro ficou duas vezes atrás no placar e se viu com dois jogadores a menos no segundo tempo, mas ainda assim não desistiu. Emanoel marcou o primeiro gol do time baiano, enquanto Gustavo Rodrigues e Rayan balançaram as redes para os paulistas. Leia mais.

Grupo 31

Juventus-SP 3 x 3 Cascavel

Em jogo de seis gols e duas viradas, Cascavel e Juventus empataram na Rua Javari, em São Paulo. Pelo Juventus, Henrique Miranda Quixabeira, Hugo Oliveira e Caio Enzo marcaram os gols, enquanto Negueba, Kauhe Galdino e Bernardo Pimentel fizeram ela Serpente.

Retrô 3 x 2 São Bento

O Retrô-PE venceu o São Bento por 3 a 2, em São Paulo. Em sua sexta participação na competição na competição, o time pernambucano foi mais eficiente e garantiu os três pontos. Os nordestinos abriram com gol contra de Murilo e ampliaram com Thyago. O Bentão buscou o empate com Clebinho, duas vezes. Depois, Joabe marcou de cabeça o gol da vitória.

Formato da competição

A Copinha será diputada em sete fases, sendo a sexta a semifinal, e a sétima, a grande decisão, cujo palco será o Pacaembu, no dia 25 de janeiro. Na primeira etapa, 128 times estarão divididos em 32 grupos, que jogarão entre si em turno único. Ao fim, os dois melhores avançam para o mata-mata, disputado em jogo único. Em caso de empate nas partidas eliminatórias, a vaga será definida nos pênaltis.

Na primeira fase, os critérios de desempate são: maior número de vitórias, saldo de gols, mais gols marcados, menos cartões vermelhos recebidos, menos cartões amarelos, confronto direto (somente entre os clubes que empatarem) e, por último, sorteio público na sede da Federação Paulista.