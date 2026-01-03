Do Capão Redondo à Copinha: conheça o Favela, herói da vitória do Corinthians
Atacante marcou o primeiro gol do Timão na Copinha 2026
O Corinthians venceu o Trindade-GO por 1 a 0 neste sábado (3), em sua estreia na Copinha. Favela marcou o gol do Timão no estádio Zezinho Magalhães, em Jaú, no interior paulista. O atacante busca manter a tradição do clube alvinegro de revelar grandes centroavantes na competição.
Ao longo da história, grandes camisas 9 despontaram no Corinthians: Viola, Casagrande, Jô, e mais recentemente, Gui Negão. Luiz Fabio, ou Favela, como quer ser chamado, tem a missão de manter esse legado.
O atleta escolheu atuar com o apelido Favela na Copinha. A inspiração veio do lugar onde nasceu: o Capão Redondo, distrito da capital paulista com cerca de 270 mil habitantes, motivo de orgulho para o centroavante do Corinthians.
O atacante chegou ao clube alvinegro em 2025, emprestado pelo Capivariano, do interior de São Paulo. Em seu primeiro ano no Timão, marcou dois gols em 12 jogos. Aos 19 anos, prorrogou o empréstimo até março deste ano e vê na Copinha uma oportunidade de se consolidar.
A estreia não poderia ser melhor. O Corinthians sofreu contra o Trindade. A equipe goiana surpreendeu a equipe de Willian Batista e chegou a dominar o jogo. Aos 35 minutos da segunda etapa, Favela saiu cara a cara com o goleiro e aproveitou a chance.
Durante o último ano, o atacante teve a oportunidade de treinar entre os profissionais, comandado por Dorival Júnior. Em suas redes sociais, aproveitou para compartilhar o momento ao lado de ídolos, como Memphis, camisa 10 do Corinthians, a quem Favela chamou de "Referência".
Próximo jogo
O Timão volta a entrar em campo pela Copinha na próxima terça-feira (6), às 19h30 (de Brasília), contra o Luverdense. A partida será novamente no estádio Zezinho Magalhães, em Jaú, no interior paulista.
