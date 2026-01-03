Bahia domina a Inter de Limeira e goleia na estreia da Copinha

O Bahia confirmou o favoritismo na manhã deste sábado e atropelou a Inter de Limeira ao aplicar 5 a 0 no Estádio Benedito Teixeira, em São José do Rio Preto, pela primeira rodada do Grupo 9 da Copinha. O Tricolor do técnico Leonardo Galbes foi superior defensivamente e ofensivamente e acabou premiado com os gols de João Andrade, Pedrinho e Juninho (3x).

continua após a publicidade

🔴🔵Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!

O resultado deixa o Bahia na liderança do Grupo 9 com três pontos, já que CSA e América-SP empataram por 0 a 0.

Bahia domina em estreia incontestável na Copinha

O Bahia foi dominante no primeiro tempo e deu o cartão de visitas logo aos quatro minutos, quando João Andrade deu o famoso "chutamento" na ponta esquerda e surpreendeu o goleiro Nabil para abrir o placar com um gol de cobertura.

Com a vantagem no placar, o Tricolor seguiu dominante em campo e criou boas chances em finalização de Carioca e Roger. Mas ainda deu tempo para ampliar. Aos 44 minutos, foi a vez de João Andrade dar uma de garçom e servir Pedrinho na área em cruzamento certeiro. O camisa 8 e capitão do time baiano só teve o trabalho de empurrar para as redes.

continua após a publicidade

Pedrinho comemora gol do Bahia contra a Inter de Limeira (Foto: @RaphaMarques)

O segundo tempo começou da mesma forma que terminou o primeiro. Logo no minuto inicial, João Andrade apareceu de novo e carimbou a trave de Nabil. Diante da pressão, não demorou muito para o time de Leonardo Galbes fazer o terceiro. Depois de um lançamento na medida de Carioca, Juninho partiu em velocidade até ser derrubado na área aos nove minutos. Pênalti para o Bahia! Na cobrança, o próprio Juninho mostrou muita frieza para ampliar.

O Bahia seguiu com o jogo controlado, não sofreu defensivamente e ainda selou a goleada com mais dois gols de Juninho. Primeiro, ele converteu nova cobrança de pênalti aos 36 minutos. Já na reta final, aos 44, o camisa 9 arrancou pela ponta esquerda e soltou o pé para balançar as redes, sem chances para Nabil, e confirmar a maior goleada da Copinha até aqui.

continua após a publicidade

Próximos jogos

Bahia e Inter de Limeira volta a entrar em campo nesta terça-feira. Enquanto o time paulista joga a partir das 8h45 (de Brasília), contra o América-SP, o Tricolor enfrenta o CSA às 11h. Vale lembrar que todos os jogos do Grupo 9 acontecem no estádio Teixeirão.

➡️Base do Bahia bate recorde de títulos em 2025; veja todos

✅Ficha técnica

BAHIA 5 X 0 INTER DE LIMEIRA

1ª RODADA DA COPINHA

📆 Data e horário: sábado, 03 de janeiro, às 11h (de Brasília);

📍 Local: Estádio Benedito Teixeira, São José do Rio Preto;

🥅 Gols: João Andrade, 4'/1ºT; Pedrinho, 44'/1ºT; Juninho, 11'/2ºT, 36'/2ºT e 43'/2ºT (Bahia);

🟨 Cartões amarelos: Samuel Pontes, Nicolas Dutra (Inter de Limeira); Gerald (Bahia);

🟥 Cartões vermelhos: -

⚽ESCALAÇÕES

BAHIA (Técnico: Leonardo Galbes)

Iuri; Fernando Gabriel, Gerald (Alessandro), Daniel e Daniel Lima (Santana); Saymon (Keven), Pedrinho, Roger (João Henrique) e Carioca (Anthony); João Andrade (Guilherme) e Juninho.

INTER DE LIMEIRA (Técnico: Leandro Samarone)

Nabil; Gustavo Lanzoni, Samuel Pontes, Nicolas Dutra e Nathan (Davi); Mychel, Leo Lopes (Lucas Ceccoti) e Nicolas Grotta (Bernardo); Tiago (Gustavo), Rafinha (Miguel) e Lukas Costa (Kesman).

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Caio Carvalho Pereira;

🚩 Assistentes: Eduardo Augusto Borges e Rodrigo Schmidt;

4️⃣ Quarto árbitro: Jean Maicon Colombo.