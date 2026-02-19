Atlético-MG anuncia oficialmente o volante Tomás Pérez
Jogador de 20 anos é o sétimo reforço do Galo na janela de transferências
O Atlético oficializou nesta quinta-feira (19) a contratação do volante Tomás Pérez. Aos 20 anos, o jogador chega para suprir uma das principais carências do elenco: a função de primeiro volante, tratada como prioridade pelo clube nesta janela de transferências.
Pérez pertence ao Porto e assinou contrato de empréstimo com opção de compra. O vínculo com o Galo é válido até o fim da temporada de 2026. Com a chegada do argentino, o Atlético soma seu sétimo reforço na atual janela.
O jovem desembarcou em Belo Horizonte na última semana e, desde então, passou por exames médicos e pelos trâmites burocráticos antes de assinar oficialmente com o clube mineiro. Em sua chegada, revelou que conversou com ex-jogadores do Atlético, que falaram positivamente sobre a estrutura e a grandeza do clube, fator que pesou na decisão de acertar com o Galo.
Quem é Tomás Pérez, reforço do Atlético?
Revelado pelo Newell's Old Boys, da Argentina, Tomás Pérez é considerado uma das joias recentes do futebol argentino. O volante se destacou ainda jovem e, mesmo com poucos jogos como profissional, chamou a atenção do mercado europeu.
Em fevereiro de 2025, aos 18 anos, foi negociado com o Porto por cerca de 3 milhões de euros, em uma transferência que superou a concorrência da Inter de Milão. No entanto, não conseguiu se firmar como peça importante na equipe portuguesa e teve poucas oportunidades.
Pérez também acumula passagem de destaque pela Seleção Argentina Sub-20. No Mundial da categoria disputado no ano passado, foi titular em cinco dos sete jogos, incluindo a final, ajudando a conquistar o vice-campeonato.
