Ceará derrota o Olímpico em estreia na Copinha 2026
Times se enfrentaram no Estádio Prudentão
O Ceará venceu o Olímpico-SE por 2 a 0 na noite deste sábado (3), no Estádio Prudentão, valendo pela 1ª rodada da fase de grupos da Copinha. Thelo (contra) e José Antônio marcaram os gols do jogo.
Assim, o Vovô assumiu a liderança do Grupo 6, com três pontos. O Grêmio Prudente-SP tem a mesma pontuação, já que derrotou o Carajás-PA por 2 a 1 mais cedo.
Estreia alvinegra na Copinha
O Ceará fez a sua estreia nesta Copinha diante do Olímpico-SE. Depois da pressão inicial, o Vovô abriu o placar na bola parada. Bruninho cobrou escanteio e a bola bateu em Thelo, que marcou um gol contra.
Alexandre teve a chance do empate em rebote na área, mas o chute foi para fora. Em minutos finais de poucas oportunidades claras, o Alvinegro foi para o intervalo em vantagem.
No 2º tempo, o Olímpico teve boa chance ao aproveitar erro na saída de bola, mas Deivid defendeu o chute de Mateus. Bruninho respondeu pelo Alvinegro e acertou a rede pelo lado de fora.
Os sergipanos seguiram em busca do empate, mas não conseguiram balançar as redes. Nos acréscimos do 2º tempo, José Antônio recebeu na área e bateu para o fundo do gol. Assim, o Ceará venceu por 2 a 0 em sua estreia na Copinha.
Próximos jogos de Ceará e Olímpico-SE
Na segunda rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Olímpico terá pela frente o Grêmio Prudente. O jogo acontecerá na terça-feira (6), às 19h15 (de Brasília), no Estádio Prudentão.
Mais tarde, às 21h30 (de Brasília) do mesmo dia, o Ceará enfrentará o Carajás. O palco do duelo será o mesmo.
✅ FICHA TÉCNICA
CEARÁ 2 X 0 OLÍMPICO-SE
COPINHA - 1ª RODADA (FASE DE GRUPOS)
🗓️ Data e horário: sábado, 03/01/2026 - 19h30
📍 Local: Estádio Prudentão, em Presidente Prudente (SP)
🥅 Gols: Thelo (contra) aos 20 min do 1º T e José Antônio aos 52 min do 2º T (CEA)
🟨 Cartões amarelos: Caio (CEA)
🔴 Cartão vermelho: -
🟨 Árbitro: Danilo Ricardo Salgado (SP)
🚩 Assistentes: Hiago Luiz Ferreira de Souza (SP) e Edilson David Neves (SP)
CEARÁ (Técnico: Mateus Oliveira)
Deivid; Chicorel, Kaiky, Kerlon e Riquelme; Caio, Gui Silveira e Lucas (Alvaro); Adriano (Gigante), Wellington (José Antônio) e Bruninho (Gabriel).
OLÍMPICO-SE (Técnico: Adeilton Santos)
Cauã; Thelo, Valdinei (João Victor), Nicolas e Alisson; Gabriel Napa (Marquinhos), Vado e Alexandre (Ruan); Wendell (Café), Mateus e Ian Andrey (Caio Roberto).
