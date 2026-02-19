O meia-atacante Memphis Depay, do Corinthians, listou nomes de jogadores do atual elenco do Timão que podem fazer sucesso em uma possível transferência para o futebol europeu.

continua após a publicidade

Entre os nomes citados pelo camisa 10, Breno Bidon e André, em alta no Corinthians, foram elogiados. Memphis também falou sobre Yuri Alberto e Hugo Souza, dupla que já passou pelo futebol europeu.

— Breno Bidon é muito talentoso, tem potencial, gosto muito dele. André tem um potencial muito grande. Yuri, Matheuzinho, Hugo (Souza) também — disse Memphis em entrevista à "Romário TV".

continua após a publicidade

Outro nome citado por Memphis Depay foi o lateral-esquerdo Matheus Bidu, que viveu em 2025 sua melhor temporada na carreira. Por fim, Rodrigo Garro também foi lembrado.

— O Bidu, sua habilidade é muito grande. Estava com dificuldades em algumas partes de entender o jogo, as decisões, às vezes corre riscos, mas se fosse para a Europa em seis meses aprenderia isso e elevaria muito o nível. Garro acho que sairia muito bem — destacou.

continua após a publicidade

Memphis Depay, camisa 10 do Corinthians (Foto: Wanderson Oliveira/PxImages/GazetaPress)

Vai renovar com o Corinthians?

Memphis Depay tem contrato com o Corinthians apenas até o dia 20 de junho deste ano. Clube e jogador ainda não chegaram a um novo acordo, mas o atleta falou publicamente sobre a possibilidade de permanecer no time paulista por mais tempo.

— O Corinthians e eu temos que nos sentar à mesa, estou super aberto. Temos que discutir isso, o equilíbrio entre o que é possível por conta da situação do clube, da diretoria e da estrutura. Atualmente, você vê no Brasil outros clubes gastando muito dinheiro em jogadores. Há seis ou sete anos, eles não faziam isso, não estavam aptos. Quando digo estrutura, digo pessoas que possuem um plano para 10, 15 anos — disse Memphis.

— Sim, acho que sim. Fui até o fundo disso, conheci a situação do clube, a situação que eles estavam quando cheguei. Era e continua sendo um grande desafio. Quando cheguei, fiquei sem jogar por dois meses. Eu tive que ficar em forma muito rápido, porque estávamos na parte baixa da tabela, a pressão era gigantesca, havia a conversa de rebaixamento — revelou o camisa 10.

🍀Aposte na vitória do Corinthians na disputa do Campeonato Paulista e Brasileirão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.