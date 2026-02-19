Matheus Cunha projeta disputa com Cássio por uma vaga no time do Cruzeiro

Na tarde desta quinta-feira (19), o Cruzeiro apresentou oficialmente o goleiro Matheus Cunha, que estava no Flamengo até a última temporada. Em entrevista coletiva, o arqueiro projetou a disputa que terá com Cássio por uma vaga no time titular.

– Trabalhei com grandes goleiros já. O Cássio é um grande goleiro. É trabalhar, vim aqui para buscar minha posição. Seguir trabalhando, evoluindo. Só quem tem a ganhar com isso é o Cruzeiro. O Cruzeiro forma muitos bons goleiros. Seguir trabalhando, buscando a posição, com respeito. Ele me ligou antes de eu vir. Se colocou à disposição para dar todo suporte. Brigar com todo respeito, todos querem jogar. Quem tem a ganhar com isso é o Cruzeiro, todos evoluem – comentou.

Matheus Cunha ainda ressaltou a importância de o Cabuloso ter um planejamento a longo prazo para sua carreira. Ele assinou com a Raposa até o fim de 2028.

– O Cássio se cuida muito, tem tudo para manter sua carreira, está em alto nível com 38 anos. O projeto que o Cruzeiro me ofereceu, tem esses quesitos (longo prazo). O projeto do clube foi importante, mas vou buscar minha posição, estou apto para jogar – destacou o defensor que também elogiou o preparador de goleiros celeste.

Matheus Cunha (Foto: Eduardo Statuti/Lance!)

– O Robertinho é um dos principais nomes do Brasil. Quem trabalha nesse ramo, todos conhecem o Robertinho. O João também é um ótimo profissional. Só temos a evoluir. Extrair o máximo deles, são grandes preparadores de goleiros. Evoluir para representar bem o Cruzeiro – exaltou Matheus Cunha.

História emocionante antes de chegada ao Cruzeiro

Antes mesmo de vestir o uniforme celeste, o goleiro passou por um fim de ano agitado. No Catar para a disputa do Mundial de Clubes pelo Flamengo, o atleta teve que promover uma viagem às pressas para poder acompanhar o nascimento de seu filho.

– Estava no Mundial no Catar. Minha esposa foi em uma consulta normal e teve pré-eclâmpsia grave, ela teve que induzir e antecipar o parto. Depois do jogo cheguei ao vestiário, ela me contou tudo. Eu peguei o primeiro voo, meu voo pousa em São Paulo 10h30. Isso aconteceu 17h do dia anterior. Quando pousei, o supervisor do Flamengo disse que o voo de São Paulo para Belo Horizonte tinha sido cancelado. Então peguei um avião, pouso na Pampulha, pego um helicóptero para chegar o mais rápido possível a Nova Lima para ver o nascimento do meu filho. Já estávamos instalados aqui em Belo Horizonte. Agradecer todo apoio do Cruzeiro, o primeiro presente que meu filho ganhou foi do Cruzeiro. Só tenho a agradecer, todo esforço que fizeram para eu estar aqui – relembrou.

