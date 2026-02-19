Lanús x Flamengo: acompanhe ao vivo primeiro jogo da Recopa Sul-Americana
Equipes se enfrentam no Estádio Ciudad de Lanús pelo jogo de ida da decisão
LANÚS (ARG) — Lanús e Flamengo se enfrentam nesta quinta-feira (19) pelo jogo de ida da Recopa Sul-Americana. A bola rola às 21h30 (de Brasília) no Estádio Ciudad de Lanús, na região metropolitana de Buenos Aires. Direto do palco do clássico, o Lance! traz tudo o que acontece antes do jogo.
Elenco do Flamengo é 5 vezes mais valioso que o do Lanús
Lance! Biz
Comentarista faz alerta ao Flamengo para partida contra Lanús: ‘Vai sofrer’
Fora de Campo
Argentina em greve: voos cancelados, protestos e impacto no jogo do Flamengo em Lanús
Flamengo
Lanús x Flamengo: acompanhe o pré-jogo ao vivo
19h30 - Estádio raiz!
19h15 - Primeiros torcedores começam a ocupar as arquibancadas!
19h - A visão de dentro do Ciudad de Lanús!
18h15 - Criançada jogando bola ao redor do estádio!
18h - União de torcidas ao redor do estádio!
O clima é de amizade horas antes da decisão entre Lanús e Flamengo! Faixas e camisas celebrando a união entre as duas torcidas marcam a festa.
17h30 - Argentina vive dia de tensão
A Argentina vive um dia de mobilização nacional em meio ao debate sobre as propostas de reforma trabalhista defendidas pelo presidente Javier Milei. Desde as primeiras horas da manhã, as principais avenidas de Buenos Aires registram concentração de manifestantes, especialmente na Avenida 9 de Julio, diante do Obelisco de Buenos Aires, um dos cartões-postais da capital argentina.
No local, grupos de diferentes categorias profissionais se reuniram para expressar insatisfação com as mudanças propostas pelo governo. Bandeiras de sindicatos de taxistas, metroviários e outras categorias eram exibidas ao longo da avenida, que teve trechos parcialmente bloqueados. Apesar do clima de tensão e da presença reforçada de forças de segurança, não houve registro de confrontos ou tumultos até o fim da manhã.
➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo
