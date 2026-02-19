LANÚS (ARG) — Lanús e Flamengo se enfrentam nesta quinta-feira (19) pelo jogo de ida da Recopa Sul-Americana. A bola rola às 21h30 (de Brasília) no Estádio Ciudad de Lanús, na região metropolitana de Buenos Aires. Direto do palco do clássico, o Lance! traz tudo o que acontece antes do jogo.

Faixa celebra união de torcidas de Flamengo e Lanús antes do jogo de ida da eecopa Sul-Americana (Foto: Lucas Bayer / Lance!)

Lanús x Flamengo: acompanhe o pré-jogo ao vivo

19h30 - Estádio raiz!

19h15 - Primeiros torcedores começam a ocupar as arquibancadas!

Estádio Ciudad de Lanús, palco da Recopa Sul-Americana entre Lanús e Flamengo (Foto: Lucas Bayer / Lance!)

19h - A visão de dentro do Ciudad de Lanús!

18h15 - Criançada jogando bola ao redor do estádio!

18h - União de torcidas ao redor do estádio!

O clima é de amizade horas antes da decisão entre Lanús e Flamengo! Faixas e camisas celebrando a união entre as duas torcidas marcam a festa.

17h30 - Argentina vive dia de tensão

A Argentina vive um dia de mobilização nacional em meio ao debate sobre as propostas de reforma trabalhista defendidas pelo presidente Javier Milei. Desde as primeiras horas da manhã, as principais avenidas de Buenos Aires registram concentração de manifestantes, especialmente na Avenida 9 de Julio, diante do Obelisco de Buenos Aires, um dos cartões-postais da capital argentina.

No local, grupos de diferentes categorias profissionais se reuniram para expressar insatisfação com as mudanças propostas pelo governo. Bandeiras de sindicatos de taxistas, metroviários e outras categorias eram exibidas ao longo da avenida, que teve trechos parcialmente bloqueados. Apesar do clima de tensão e da presença reforçada de forças de segurança, não houve registro de confrontos ou tumultos até o fim da manhã.

Manifestantes em principal avenida de Buenos Aires antes de decisão da Recopa entre Flamengo e Lanús (Foto: Lucas Bayer / Lance!)

