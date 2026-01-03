Com dois a menos, Vitória arranca empate nos acréscimos contra o Capivariano na Copinha
Rubro-Negro busca o 2 a 2 aos 45 minutos da etapa final
Vitória e Capivariano protagonizaram um jogo emocionante na tarde deste sábado, no Estádio Municipal Antônio Soares de Oliveira, em Guarulhos. O Rubro-Negro ficou duas vezes atrás no placar e se viu com dois jogadores a menos no segundo tempo, mas ainda assim não desistiu da partida e foi premiado aos 45 minutos, quando Aucélio garantiu o empate por 2 a 2 na primeira rodada da Copinha. Emanoel marcou o primeiro gol do time baiano, enquanto Gustavo Rodrigues e Rayan balançaram as redes para os paulistas.
O resultado mantém as equipes empatadas com um ponto no Grupo 28, enquanto o Flamengo-SP assume a liderança depois de bater o Rio Branco-ES por 1 a 0.
Partida eletrizante entre Vitória e Capivariano
O Vitória começou melhor a partida, pressionou o Capivariano na saída de bola e quase abriu o placar em chute forte de Alejandro Almaraz. Com o confronto dominado, o Rubro-Negro só foi ameaçado perto dos 20 minutos, em chute perigoso de João Victor, que raspou a trave direita do goleiro Ezequiel. Mas esse lance foi o suficiente para animar os paulistas.
Logo em seguida, o zagueiro Gustavo Rodrigues aproveitou cobrança de falta pela direita e apareceu na pequena área para cabecear firme e estufar as redes. O Capivariano, então, cresceu no jogo, viu o Vitória se desestabilizar e por pouco não ampliou o placar. Do outro lado, o Rubro-Negro pareceu mais nervoso, foi punido com quatro cartões amarelos e ainda teve o zagueiro Luís Fabiano expulso por reclamação.
Mesmo com um jogador a menos, o Vitória se mostrou aguerrido e foi para cima do Capivariano no início da segunda etapa. E o resultado não demorou a aparecer. Antes do dois minutos, Emanoel aproveitou bola cruzada na área e usou o faro de artilheiro para dar uma casquinha e empatar a partida.
Mas, no melhor momento do Vitória na partida, a equipe baiana pagou caro pelo destempero em campo e teve outro jogador expulso depois que Hiago fez falta desnecessária e levou o segundo cartão amarelo. Com dois a menos em campo, a situação se complicou para o Rubro-Negro, que viu o Capivariano crescer até chegar ao segundo gol. Depois de uma linda trama na entrada da área, Cauê Lunardi acionou Rayan, que chutou cruzado para estufar as redes aos 26 minutos.
Precisando do resultado, o Vitória não desistiu, pressionou na reta final e chegou ao empate heroico aos 45 minutos com Aucélio, que aproveitou cruzamento na medida de Cauan Farias para dar números finais ao jogo.
✅Ficha técnica
VITÓRIA 2 X 2 CAPIVARIANO
1ª RODADA DA COPINHA
📆 Data e horário: sábado, 03 de janeiro, às 15h15 (de Brasília);
📍 Local: Estádio Municipal Antônio Soares de Oliveira, Guarulhos;
🥅 Gols: Gustavo Rodrigues, 20'/1ºT; Rayan, 26'/2ºT (Capivariano) | Emanoel, 1'/2ºT; Aucélio, 45'/2ºT (Vitória);
🟨 Cartões amarelos: Kauan Vitor, Luís Fabiano, Hiago, Eliandro (Vitória); Gabriel Mendonça (Capivariano)
🟥 Cartões vermelhos: Luís Fabiano e Hiago (Vitória).
⚽ESCALAÇÕES
VITÓRIA (Técnico: Mário Henrique)
Ezequiel; Gean (Emerson Buiú), Luís Fabiano, Ivan Henrique e Cauan Farias; Hiago, Nico Celis (Aucélio) e Alejandro (Ruan Gabriel); Eliandro (Wanderson), Kauan Vitor e Emanoel (Juninho).
CAPIVARIANO (Técnico: Danilo Benjamin)
João Borges; Noussair Jilal, Luiz Felipe (Rayan), Gustavo Rodrigues e William (Henrique Caveira); Gabriel Mendonça (Victor Rodrigues), Kaique (Cauê Lunardi) e Fernandes; Lucas Orobia (Lucas Maranho), Zé Antônio (Rigley) e João Victor.
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Murilo Tarrega Victor;
🚩 Assistentes: Alexandre Nascimento da Silva e Anna Beatriz Scagnolato;
4️⃣ Quarto árbitro: Renan Rodrigues da Rocha.
