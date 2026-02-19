Com retorno de titulares, Corinthians está escalado para enfrentar o Athletico

O Corinthians está escalado para a partida de logo mais contra o Athletico-PR, fora de casa, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto será disputado na Arena da Baixada.

Dorival Júnior optou pelo retorno de seus titulares, como Gustavo Henrique e Memphis Depay, que não foram relacionados para o confronto diante do São Bernardo, pelo Paulistão.

Assim, o Timão está escaldo com: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Bidu; Raniele, Matheus Pereira, Charles e Garro; Vitinho e Memphis.

Escalação do Athletico: Santos; Benavídez, Terán, Arthur Dias e Esquivel; Luiz Gustavo, Portilla e Zapelli; Mendoza, Julimar e Viveros.

Memphis Depay será titular no duelo (Foto: Bruno Escolástico/E.Fotografia/Gazeta Press)

Histórico positivo para o Corinthians

No histórico geral entre Athletico Paranaense e Corinthians, considerando todas as competições, as equipes já se enfrentaram 65 vezes. O Furacão venceu 17 partidas, enquanto o Corinthians soma 26 triunfos, além de 22 empates registrados ao longo dos confrontos.

Atuando como mandante, o Athletico Paranaense recebeu o rival em 34 jogos, com 10 vitórias, 11 empates e 13 derrotas. Já com o mando do Corinthians, foram disputadas 31 partidas, nas quais o clube do Paraná conquistou sete vitórias, houve 11 empates e o time paulista levou a melhor em 13 ocasiões.

