Atlético-MG acerta a contratação do técnico argentino Eduardo Domínguez

O Atlético acertou a contratação do técnico Eduardo Domínguez. O clube mineiro chegou a um acordo com o Estudiantes para liberar o treinador argentino, de 47 anos.

O Atlético acertou a contratação do técnico Eduardo Domínguez. O clube mineiro chegou a um acordo com o Estudiantes para liberar o treinador argentino, de 47 anos.

continua após a publicidade

Domínguez era o principal nome avaliado para substituir o compatriota Jorge Sampaoli, que deixou o comando da equipe na última semana. O interesse do técnico em trabalhar no futebol brasileiro foi um fator decisivo para o avanço e a conclusão das negociações.

O novo comandante vai assinar contrato de dois anos com o Atlético, com vínculo válido até o fim de 2027.

A diretoria atleticana buscava um profissional alinhado ao projeto esportivo do clube para as próximas temporadas, capaz de aliar resultados imediatos a um planejamento de longo prazo. O trabalho desenvolvido por Domínguez no Estudiantes foi determinante para a escolha.

continua após a publicidade

O treinador que está invicto na temporada 2026 com três vitórias e três empates fará sua despedida da equipe argentina nesta sexta-feira (19), na partida contra o Sarmiento de Junín, pelo Campeonato Argentino.

A informação foi antecipada pela ESPN Argentina e confirmada pelo Lance! .

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

Quem é Eduardo Domínguez, novo técnico do Atlético?

Eduardo Domínguez comandou o Estudiantes desde 2023, onde realizou um trabalho consistente. No período, como título principal conquistou o Torneo Clausura (Campeonato argentino) de 2025.

continua após a publicidade

À frente da equipe, Domínguez soma 162 partidas, com 74 vitórias, 43 empates e 45 derrotas, alcançando um aproveitamento de 54,53%.

Antes de assumir o Estudiantes, o treinador acumulou passagens por Independiente, Colón, Huracán e também pelo Nacional, do Uruguai.

Técnico argentino Eduardo Domínguez comandando o Estudiantes (Reprodução Instagram Estudiantes)

+Aposte no Galo pelo Campeonato Brasileiro e Mineiro

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.