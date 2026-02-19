Fora do Vasco, veja valores de mercado de Coutinho

Philippe Coutinho deixou o Vasco na última quarta-feira (18), após assinar uma rescisão contratual. Agora, livre no mercado, o atleta está avaliado em 3,5 milhões de euros (R$ 21,665 milhões) e pode assinar um contrato com outro clube.

Torcedores do Vasco mandam recado a Coutinho, que deixou o clube: 'Ninguém é maior'

Em 2018, com 26 anos, quando Coutinho estava no Barcelona, o jogador atingiu o maior valor de mercado de sua carreira. Naquele ano, o atleta estava avaliado em 150 milhões de euros, que na época, valiam aproximadamente R$ R$ 675,00 milhões. Hoje, este valor poderia ser convertido para R$ 928,50 milhões.

Philippe Coutinho em zona mista do Vasco (Foto: Reprodução/VascoTV)

O pedido partiu do Coutinho? A diretoria do Vasco esperava?

Texto de Pedro Cobalea

Sim. O pedido de rescisão partiu do próprio atleta. A diretoria cruz-maltina foi pega de surpresa, especialmente porque já discutia a ampliação do vínculo do camisa 10.

Qual o motivo da saída?

Nos últimos jogos, o meia vinha recebendo cobranças mais intensas da torcida. O jogador considerava as críticas excessivas e sentiu que o ambiente ficou desgastado.

A decisão não tem relação com o técnico Fernando Diniz nem com qualquer problema com a diretoria. Trata-se de uma escolha pessoal, motivada principalmente por questões emocionais.

Quem paga a multa rescisória?

A tendência é que clube e jogador cheguem a um acordo amigável, sem pagamento de multa por nenhuma das partes. Caso não haja consenso, a responsabilidade pelo pagamento seria do atleta, já que a iniciativa da rescisão partiu dele.

Vasco vai ao mercado? Há substituto?

Com a saída de Coutinho, o Vasco abre cerca de R$ 1,5 milhão na folha salarial. Ainda não está definido se o clube buscará um substituto direto para a posição.

Neste primeiro momento, Johan Rojas surge como opção natural no elenco. A prioridade da diretoria na reta final da janela de transferências, que se encerra no dia 3 de março, é a contratação de um volante para disputar posição com Thiago Mendes e Barros. Parte do valor economizado pode ser direcionada a esse reforço, mas a tendência é de que o clube não faça grandes investimentos que envolvam alto valor de transferência.