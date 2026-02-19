Fora do Vasco, veja valores de mercado de Coutinho
Desde que foi revelado, valor de mercado de Coutinho nunca foi tão baixo
- Matéria
- Mais Notícias
Philippe Coutinho deixou o Vasco na última quarta-feira (18), após assinar uma rescisão contratual. Agora, livre no mercado, o atleta está avaliado em 3,5 milhões de euros (R$ 21,665 milhões) e pode assinar um contrato com outro clube.
Torcedores do Vasco mandam recado a Coutinho, que deixou o clube: 'Ninguém é maior'
Em 2018, com 26 anos, quando Coutinho estava no Barcelona, o jogador atingiu o maior valor de mercado de sua carreira. Naquele ano, o atleta estava avaliado em 150 milhões de euros, que na época, valiam aproximadamente R$ R$ 675,00 milhões. Hoje, este valor poderia ser convertido para R$ 928,50 milhões.
➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp
O pedido partiu do Coutinho? A diretoria do Vasco esperava?
Texto de Pedro Cobalea
Sim. O pedido de rescisão partiu do próprio atleta. A diretoria cruz-maltina foi pega de surpresa, especialmente porque já discutia a ampliação do vínculo do camisa 10.
➡️ Aposte em jogos de futebol pelo mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Qual o motivo da saída?
Nos últimos jogos, o meia vinha recebendo cobranças mais intensas da torcida. O jogador considerava as críticas excessivas e sentiu que o ambiente ficou desgastado.
A decisão não tem relação com o técnico Fernando Diniz nem com qualquer problema com a diretoria. Trata-se de uma escolha pessoal, motivada principalmente por questões emocionais.
Quem paga a multa rescisória?
A tendência é que clube e jogador cheguem a um acordo amigável, sem pagamento de multa por nenhuma das partes. Caso não haja consenso, a responsabilidade pelo pagamento seria do atleta, já que a iniciativa da rescisão partiu dele.
Vasco vai ao mercado? Há substituto?
Com a saída de Coutinho, o Vasco abre cerca de R$ 1,5 milhão na folha salarial. Ainda não está definido se o clube buscará um substituto direto para a posição.
Neste primeiro momento, Johan Rojas surge como opção natural no elenco. A prioridade da diretoria na reta final da janela de transferências, que se encerra no dia 3 de março, é a contratação de um volante para disputar posição com Thiago Mendes e Barros. Parte do valor economizado pode ser direcionada a esse reforço, mas a tendência é de que o clube não faça grandes investimentos que envolvam alto valor de transferência.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias