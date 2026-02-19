menu hamburguer
Lance! Biz

Fora do Vasco, veja valores de mercado de Coutinho

Desde que foi revelado, valor de mercado de Coutinho nunca foi tão baixo

Lucas Cremonese
São Paulo (SP)
Supervisionado porDaniel Giro Ramos d' Oliveira,
Dia 19/02/2026
18:29
Philippe Coutinho Vasco
imagem cameraCoutinho chega ao CT Moacyr Barbosa para pré-temporada do Vasco (Foto: Dikran Sahagian /VascoDaGama)
Philippe Coutinho deixou o Vasco na última quarta-feira (18), após assinar uma rescisão contratual. Agora, livre no mercado, o atleta está avaliado em 3,5 milhões de euros (R$ 21,665 milhões) e pode assinar um contrato com outro clube.

continua após a publicidade

Em 2018, com 26 anos, quando Coutinho estava no Barcelona, o jogador atingiu o maior valor de mercado de sua carreira. Naquele ano, o atleta estava avaliado em 150 milhões de euros, que na época, valiam aproximadamente R$ R$ 675,00 milhões. Hoje, este valor poderia ser convertido para R$ 928,50 milhões.

Philippe Coutinho - Vasco
Philippe Coutinho em zona mista do Vasco (Foto: Reprodução/VascoTV)

O pedido partiu do Coutinho? A diretoria do Vasco esperava?

Texto de Pedro Cobalea

Sim. O pedido de rescisão partiu do próprio atleta. A diretoria cruz-maltina foi pega de surpresa, especialmente porque já discutia a ampliação do vínculo do camisa 10.

continua após a publicidade

Qual o motivo da saída?

Nos últimos jogos, o meia vinha recebendo cobranças mais intensas da torcida. O jogador considerava as críticas excessivas e sentiu que o ambiente ficou desgastado.

continua após a publicidade

A decisão não tem relação com o técnico Fernando Diniz nem com qualquer problema com a diretoria. Trata-se de uma escolha pessoal, motivada principalmente por questões emocionais.

Quem paga a multa rescisória?

A tendência é que clube e jogador cheguem a um acordo amigável, sem pagamento de multa por nenhuma das partes. Caso não haja consenso, a responsabilidade pelo pagamento seria do atleta, já que a iniciativa da rescisão partiu dele.

Vasco vai ao mercado? Há substituto?

Com a saída de Coutinho, o Vasco abre cerca de R$ 1,5 milhão na folha salarial. Ainda não está definido se o clube buscará um substituto direto para a posição.

Neste primeiro momento, Johan Rojas surge como opção natural no elenco. A prioridade da diretoria na reta final da janela de transferências, que se encerra no dia 3 de março, é a contratação de um volante para disputar posição com Thiago Mendes e Barros. Parte do valor economizado pode ser direcionada a esse reforço, mas a tendência é de que o clube não faça grandes investimentos que envolvam alto valor de transferência.

