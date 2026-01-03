menu hamburguer
São Paulo

São Paulo x Maruinense-SE: onde assistir ao vivo ao jogo pela Copinha

Tricolor estreia no torneio em busca do bicampeonato

8aea3481-4fd8-49c6-acd1-b22af575465e__MG_9987-Copia-2-aspect-ratio-1024-1024
Vinicius Barbosa Harfush
São Paulo (SP)
Dia 03/01/2026
17:35
Elenco sub-20 do São Paulo que estará na Copinha. (Foto: Divulgação)
Elenco sub-20 do São Paulo que estará na Copinha. (Foto: Divulgação)
O São Paulo inicia a caminhada em busca do bicampeonato da Copinha neste domingo (4), às 11h. O adversário do Tricolor será o Maruinense, time de Sergipe. O jogo será realizado no Estádio Municipal Walter Ribeiro, em Sorocaba, cidade-sede do grupo do Tricolor. Independente, do Amapá, e o Real Soccer, de Iperó, do interior paulista, completam a chave. A partida terá transmissão na TV aberta, através da Record, eno YouTube, no canal da Xsports.

Ficha do jogo

São Paulo-escudo-onde-assistir
SAO
escudo maruinense
MAR
Copinha
1ª Rodada - Grupo 19
Data e Hora
Domingo, 4 de janeiro de 2026, às 11h (de Brasília)
Local
Estádio Municipal Walter Ribeiro, em Sorocaba
Árbitro
Vinicius Nunes Lima dos Santos
Assistentes
Ademilson Lopes da Silva Filho e Henrique Calderan Gomes de Oliveira
Onde assistir
Xsports (YouTube) e Record (TV aberta)

A equipe chega embalada para a Copinha após o bicampeonato seguido da Copa do Brasil, que também foi conquistado em 2024. O técnico Alan Barcellos tem nas mãos um elenco competitivo e mira repetir a dobradinha de títulos.

No ano anterior, jogadores como Ryan Francisco, Lucas Ferreira, Alves e Hugo brilharam nas campanhas dos torneios de mata-mata. Dessa vez, Barcellos conta com os talentos de nomes como Gustavo Zabarelli, Isac Tetê o atacante Paulinho. Este último é considerado um dos mais experientes no sub-20 do São Paulo, foi campeão da Copinha no ano passado e já esteve entre os convocados por Crespo para o time profissional.

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Tudo sobre o jogo entre São Paulo e Maruinense-SE pela Copinha (onde assistir, horário e local):

✅ FICHA TÉCNICA
SÃO PAULO x MARUINENSE
1ª rodada — Grupo 19 - Copa São Paulo de Futebol Júnior
📆 Data e horário: domingo, 4 de janeiro de 2026, às 11h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Municipal Walter Ribeiro, em Sorocaba
👁️ Onde assistir: XSports (YouTube) e Record (TV aberta)

São Paulo é o atual campeão da Copinha
São Paulo é o atual campeão da Copinha (Foto: Alexandre Battibugli/Agência Paulistão)

