São Paulo x Maruinense-SE: onde assistir ao vivo ao jogo pela Copinha
Tricolor estreia no torneio em busca do bicampeonato
O São Paulo inicia a caminhada em busca do bicampeonato da Copinha neste domingo (4), às 11h. O adversário do Tricolor será o Maruinense, time de Sergipe. O jogo será realizado no Estádio Municipal Walter Ribeiro, em Sorocaba, cidade-sede do grupo do Tricolor. Independente, do Amapá, e o Real Soccer, de Iperó, do interior paulista, completam a chave. A partida terá transmissão na TV aberta, através da Record, eno YouTube, no canal da Xsports.
São Paulo anuncia contratação de Carlos Coronel, segundo reforço da temporada
São Paulo
São Paulo conclui testes físicos neste sábado fará pré-temporada em CT da base
São Paulo
Recuperado da lesão, Calleri revela ansiedade por reestreia: 'Parece que sou da base'
São Paulo
Ficha do jogo
A equipe chega embalada para a Copinha após o bicampeonato seguido da Copa do Brasil, que também foi conquistado em 2024. O técnico Alan Barcellos tem nas mãos um elenco competitivo e mira repetir a dobradinha de títulos.
No ano anterior, jogadores como Ryan Francisco, Lucas Ferreira, Alves e Hugo brilharam nas campanhas dos torneios de mata-mata. Dessa vez, Barcellos conta com os talentos de nomes como Gustavo Zabarelli, Isac Tetê o atacante Paulinho. Este último é considerado um dos mais experientes no sub-20 do São Paulo, foi campeão da Copinha no ano passado e já esteve entre os convocados por Crespo para o time profissional.
Tudo sobre o jogo entre São Paulo e Maruinense-SE pela Copinha (onde assistir, horário e local):
✅ FICHA TÉCNICA
SÃO PAULO x MARUINENSE
1ª rodada — Grupo 19 - Copa São Paulo de Futebol Júnior
📆 Data e horário: domingo, 4 de janeiro de 2026, às 11h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Municipal Walter Ribeiro, em Sorocaba
👁️ Onde assistir: XSports (YouTube) e Record (TV aberta)
