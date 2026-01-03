Atacante do Palmeiras relembra caminho até o profissional e conta como Copinha mudou sua vida
Sorriso vai disputar sua última Copinha e celebra início da trajetória como jogador
- Matéria
- Mais Notícias
O Palmeiras estreia na Copinha nesta segunda-feira (5), contra o Monte Roraima, às 19h30 (de Brasília), na Arena Barueri. Um dos atletas inscritos nascidos em 2005, o atacante Sorriso vai para sua última disputa na principal competição de base do Brasil, que foi fundamental para a trajetória do jogador.
Palmeiras encaminha empréstimo de Micael ao Inter Miami, time de Messi
Palmeiras
Palmeiras mexe em quase todos os setores e coloca reformulação à prova no Paulistão
Palmeiras
Com atletas que já atuaram pelo profissional, Palmeiras divulga inscritos na Copinha; veja
Palmeiras
➡️ Palmeiras mexe em quase todos os setores e coloca reformulação à prova no Paulistão
Sorriso chamou a atenção do Verdão após se destacar pela competição em 2024, quando estava no Guaratinguetá, firmando o contrato com o clube alviverde após o torneio. Pelo clube, o atacante já tem 89 partidas, sendo 44 em 2024 e 45 no ano seguinte.
- Fico triste por ser minha última Copinha, mas feliz por realizar meu sonho de ser jogador profisional. Recebi essa oportunidade de vestir a camisa do Palmeiras e foi uma adaptação muito rápida, com a ajuda dos meus companheiros, da direção e da comissão. Fiz duas grandes temporadas, fico muito feliz - disse o atacante.
Nesta edição de 2026, o Verdão divide o Grupo 27 com Batalhão-TO, Monte Roraima-RR e Remo, e busca seu terceiro título da competição de base. O primeiro foi conquistando em 2022, quando goleou o Santos por 4 a 0 na final. No ano seguinte, o Alviverde foi bicampeão ao superar o América-MG por 2 a 1 na decisão.
Importância da Copinha para Sorriso
- Foi muito importante para chegar no Palmeiras. Antes da Copinha, estava meio desanimado, não queria mais. Minha mãe disse que seria importante jogar a Copinha, me deu confiança e suporte necessário. Com essa ajuda, fiz um excelente torneio e fui oportunizado aqui - completou.
Em campo, Sorriso se destaca pela irreverência nas jogadas individuais, buscando o drible quando encara seus marcadores pela ponta.
- Tenho total consciência que meu jogo é esse: drible, um contra um. Sempre tive a confiança dos meus companheiros e da comissão nessa minha característica. Meu pai também sempre me incentivou, me mostrando vídeos de jogadores antigos que tinham essa característica - finalizou Sorriso.
Inscritos do Palmeiras na Copinha
1) Aranha (goleiro, 2005)
2) Luis Saboia (lateral-direito, 2007)
3) Robson (zagueiro, 2006)
4) Luccas Ramon (zagueiro, 2008)
5) Coutinho (meio-campista, 2006)
6) Arthur (lateral-esquerdo, 2005)
7) Sorriso (atacante, 2005)
8) Fabio (meio-campista, 2005)
9) Heittor (atacante, 2007)
10) Eduardo (atacante, 2009)
11) Victor Gabriel (atacante, 2006)
12) João Gabriel (lateral-direito, 2007)
13) Pimenta (zagueiro, 2006)
14) Kauan Lima (goleiro, 2007)
15) João Paulo (meio-campista, 2007)
16) André Lucas (lateral-esquerdo, 2006)
17) Antônio Marcos (atacante, 2007)
18) Juan Gabriel (atacante, 2008)
19) Juliano (atacante, 2008)
20) Felipe Teresa (atacante, 2006)
21) Kauã Lira (meio-campista, 2007)
22) Halerrandrio (atacante, 2006)
23) Rocha (zagueiro, 2005)
24) Luiz Sá (goleiro, 2007)
25) Davi Góes (meio-campista, 2005)
26) Hugo (atacante, 2006)
27) Riquelme Fillipi (atacante, 2006)
28) Larson (meio-campista, 2005)
29) Erick Belé (meio-campista, 2007)
30) Benedetti (zagueiro, 2006)
➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias