Atacante do Palmeiras relembra caminho até o profissional e conta como Copinha mudou sua vida

O Palmeiras estreia na Copinha nesta segunda-feira (5), contra o Monte Roraima, às 19h30 (de Brasília), na Arena Barueri. Um dos atletas inscritos nascidos em 2005, o atacante Sorriso vai para sua última disputa na principal competição de base do Brasil, que foi fundamental para a trajetória do jogador.

Sorriso chamou a atenção do Verdão após se destacar pela competição em 2024, quando estava no Guaratinguetá, firmando o contrato com o clube alviverde após o torneio. Pelo clube, o atacante já tem 89 partidas, sendo 44 em 2024 e 45 no ano seguinte.

- Fico triste por ser minha última Copinha, mas feliz por realizar meu sonho de ser jogador profisional. Recebi essa oportunidade de vestir a camisa do Palmeiras e foi uma adaptação muito rápida, com a ajuda dos meus companheiros, da direção e da comissão. Fiz duas grandes temporadas, fico muito feliz - disse o atacante.

Nesta edição de 2026, o Verdão divide o Grupo 27 com Batalhão-TO, Monte Roraima-RR e Remo, e busca seu terceiro título da competição de base. O primeiro foi conquistando em 2022, quando goleou o Santos por 4 a 0 na final. No ano seguinte, o Alviverde foi bicampeão ao superar o América-MG por 2 a 1 na decisão.

Importância da Copinha para Sorriso

- Foi muito importante para chegar no Palmeiras. Antes da Copinha, estava meio desanimado, não queria mais. Minha mãe disse que seria importante jogar a Copinha, me deu confiança e suporte necessário. Com essa ajuda, fiz um excelente torneio e fui oportunizado aqui - completou.

Em campo, Sorriso se destaca pela irreverência nas jogadas individuais, buscando o drible quando encara seus marcadores pela ponta.

- Tenho total consciência que meu jogo é esse: drible, um contra um. Sempre tive a confiança dos meus companheiros e da comissão nessa minha característica. Meu pai também sempre me incentivou, me mostrando vídeos de jogadores antigos que tinham essa característica - finalizou Sorriso.

Inscritos do Palmeiras na Copinha

1) Aranha (goleiro, 2005)

2) Luis Saboia (lateral-direito, 2007)

3) Robson (zagueiro, 2006)

4) Luccas Ramon (zagueiro, 2008)

5) Coutinho (meio-campista, 2006)

6) Arthur (lateral-esquerdo, 2005)

7) Sorriso (atacante, 2005)

8) Fabio (meio-campista, 2005)

9) Heittor (atacante, 2007)

10) Eduardo (atacante, 2009)

11) Victor Gabriel (atacante, 2006)

12) João Gabriel (lateral-direito, 2007)

13) Pimenta (zagueiro, 2006)

14) Kauan Lima (goleiro, 2007)

15) João Paulo (meio-campista, 2007)

16) André Lucas (lateral-esquerdo, 2006)

17) Antônio Marcos (atacante, 2007)

18) Juan Gabriel (atacante, 2008)

19) Juliano (atacante, 2008)

20) Felipe Teresa (atacante, 2006)

21) Kauã Lira (meio-campista, 2007)

22) Halerrandrio (atacante, 2006)

23) Rocha (zagueiro, 2005)

24) Luiz Sá (goleiro, 2007)

25) Davi Góes (meio-campista, 2005)

26) Hugo (atacante, 2006)

27) Riquelme Fillipi (atacante, 2006)

28) Larson (meio-campista, 2005)

29) Erick Belé (meio-campista, 2007)

30) Benedetti (zagueiro, 2006)

