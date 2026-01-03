Não foi uma grande exibição, mas com gols de Zuccarello e Bruno Lopes o Vasco bateu o Velo Clube por 2 a 0 neste sábado (3), na estreia do time na Copinha. Com o resultado, o cruzmaltino encerra a primeira rodada na 2ª posição do Grupo 12. A liderança é do Guanabara City, que mais cedo venceu o I9 FC por 3 a 0.

No jogo, o Vasco demorou a engrenar. Ainda que em momento algum tenha sofrido pressão do Velo Clube, o time do técnico Matheus Curopos apresentou dificuldade na criação e não conseguiu envolver os paulistas.

O placar foi aberto aos 30 minutos, a partir dos pés de uma das grandes promessas do Vasco: Zuccarello. O meia se aproveitou de falha da defesa para chutar rasteiro na saída do goleiro Paulo Oliveira.

Com a vantagem no marcador, o time carioca conseguiu ter mais controle do jogo, mas ainda sem conseguir ser envolvente na criação. As chances de gol foram escassas, e na maioria das vezes partiram de lances de bolas paradas. Ainda assim, o time conseguiu marcar um segundo gol no último lance do jogo, quando Bruno Lopes concluiu do meio da área após contragolpe vascaíno.

Matheus Curopos escalou o Vasco para a estreia na Copinha com Phillipe Gabriel; Breno Vereza, Wanyson, Bruno André e Alison; Gustavo Guimarães, Ramon Rique, Juninho e Zuccarello; Lócio e Bruno Lopes.

Treinado por João Vallim, o Velo Clube foi a campo com Paulo Oliveira; Fábio Henrique, Tiago Fernandes, Paulo Henrique e Breno Lopes; Pedro Paoli, Vinicius Toledo, Carlinhos e Thiago Maciel; Victor Rui e Allan Venâncio. A arbitragem do jogo foi de Dener William da Silva, que foi auxiliado por Felipe Camargo Moraes e Juliana Vicentin Esteves.

O Vasco volta a campo na Copinha na próxima terça-feira (6), quando vai brigar pela liderança com o Guanabara City, a partir das 15h. I9 FC x Velo Clube jogarão na sequência. Todos os jogos do Grupo 12 na primeira fase estão sendo disputados na cidade de Cravinhos, na região metropolitana de São Paulo.