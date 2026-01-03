menu hamburguer
Vasco joga para o gasto e vence o Velo Clube na estreia da Copinha

Zuccarello e Bruno Lopes marcam os gols no jogo disputado em Cravinhos

21bfbdb5-0a0f-44df-b58f-7fa73c17eff2_DOLZAN-5X7-baixa4-aspect-ratio-1024-1024
Marcio Dolzan
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 03/01/2026
21:37
Zuccarello marcou o gol do Vasco na estreia do time na Copinha
imagem cameraZuccarello marcou o gol do Vasco na estreia do time na Copinha (Foto: João Pedro/RP FOTOPRESS/Gazeta Press)
Não foi uma grande exibição, mas com gols de Zuccarello e Bruno Lopes o Vasco bateu o Velo Clube por 2 a 0 neste sábado (3), na estreia do time na Copinha. Com o resultado, o cruzmaltino encerra a primeira rodada na 2ª posição do Grupo 12. A liderança é do Guanabara City, que mais cedo venceu o I9 FC por 3 a 0.

No jogo, o Vasco demorou a engrenar. Ainda que em momento algum tenha sofrido pressão do Velo Clube, o time do técnico Matheus Curopos apresentou dificuldade na criação e não conseguiu envolver os paulistas.

O placar foi aberto aos 30 minutos, a partir dos pés de uma das grandes promessas do Vasco: Zuccarello. O meia se aproveitou de falha da defesa para chutar rasteiro na saída do goleiro Paulo Oliveira.

Com a vantagem no marcador, o time carioca conseguiu ter mais controle do jogo, mas ainda sem conseguir ser envolvente na criação. As chances de gol foram escassas, e na maioria das vezes partiram de lances de bolas paradas. Ainda assim, o time conseguiu marcar um segundo gol no último lance do jogo, quando Bruno Lopes concluiu do meio da área após contragolpe vascaíno.

Matheus Curopos escalou o Vasco para a estreia na Copinha com Phillipe Gabriel; Breno Vereza, Wanyson, Bruno André e Alison; Gustavo Guimarães, Ramon Rique, Juninho e Zuccarello; Lócio e Bruno Lopes.

Treinado por João Vallim, o Velo Clube foi a campo com Paulo Oliveira; Fábio Henrique, Tiago Fernandes, Paulo Henrique e Breno Lopes; Pedro Paoli, Vinicius Toledo, Carlinhos e Thiago Maciel; Victor Rui e Allan Venâncio. A arbitragem do jogo foi de Dener William da Silva, que foi auxiliado por Felipe Camargo Moraes e Juliana Vicentin Esteves.

O Vasco volta a campo na Copinha na próxima terça-feira (6), quando vai brigar pela liderança com o Guanabara City, a partir das 15h. I9 FC x Velo Clube jogarão na sequência. Todos os jogos do Grupo 12 na primeira fase estão sendo disputados na cidade de Cravinhos, na região metropolitana de São Paulo.

Jogadores do Vasco comemoram gol de Zuccarello (dir.) na estreia na Copinha
Jogadores do Vasco comemoram gol de Zuccarello (dir.) na estreia na Copinha (Foto: João Pedro/RP Fotopress/Gazeta Press)

