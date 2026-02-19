menu hamburguer
Coutinho é mais uma figura conhecida sem clube; confira lista

Sergio Ramos, Payet e outros figurões também estão livres no mercado

Captura-de-tela-2024-10-09-140241-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Werneck
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 19/02/2026
16:44
Coutinho em ação pelo Vasco; jogador rescindiu contrato com o clube (Foto: Thiago Ribeiro / Agif / Gazeta Press)
imagem cameraCoutinho em ação pelo Vasco; jogador rescindiu contrato com o clube (Foto: Thiago Ribeiro / Agif / Gazeta Press)
Após rescindir contrato com o Vasco, Philippe Coutinho entrou para a lista de jogadores conhecidos do futebol brasileiro e/ou europeu sem clube. A seguir, o Lance! lista os principais nomes livres no mercado. E aí, será que algum teria vaga no seu time? Confira abaixo!

continua após a publicidade

Coutinho na lista: os jogadores sem clube

Aaron Ramsey

  • Último clube: Pumas, até outubro de 2025
  • Posição: meio-campista
  • Idade: 35 anos
  • Nacionalidade: galês
  • Ex-clubes mais relevantes: Arsenal e Juventus

Dele Alli

  • Último clube: Como, até setembro de 2025
  • Posição: meia-atacante
  • Idade: 29 anos
  • Nacionalidade: inglês
  • Ex-clube mais relevante: Tottenham

Dimitri Payet

  • Último clube: Vasco, até julho de 2025
  • Posição: meia-atacante
  • Idade: 38 anos
  • Nacionalidade: francês
  • Ex-clubes mais relevantes: Marseille, West Ham e Vasco

Diego Costa

  • Último clube: Grêmio, até janeiro de 2025
  • Posição: centroavante
  • Idade: 37 anos
  • Nacionalidade: brasileiro
  • Ex-clubes mais relevantes: Atlético de Madrid, Chelsea, Atlético-MG, Botafogo e Grêmio

Divock Origi

  1. Último clube: Milan, até janeiro de 2026
  2. Posição: centroavante
  3. Idade: 30 anos
  4. Nacionalidade: belga
  5. Ex-clubes mais relevantes: Liverpool e Milan

Everaldo

  • Último clube: Coritiba, até dezembro de 2025
  • Posição: atacante
  • Idade: 31 anos
  • Nacionalidade: brasileiro
  • Ex-clubes mais relevantes: Fluminense e Corinthians

Felipe Carballo

  1. Último clube: Grêmio, até janeiro de 2026
  2. Posição: volante
  3. Idade: 29 anos
  4. Nacionalidade: uruguaio
  5. Ex-clube mais relevante: Grêmio

Fernando

  1. Último clube: Al-Jazira, até julho de 2025
  2. Posição: volante
  3. Idade: 33 anos
  4. Nacionalidade: brasileiro
  5. Ex-clubes mais relevantes: Grêmio e Shakhtar

Fernando

  1. Último clube: Internacional, até agosto de 2025
  2. Posição: volante
  3. Idade: 38 anos
  4. Nacionalidade: brasileiro
  5. Ex-clubes mais relevantes: Porto, Manchester City e Internacional

Gerard Deulofeu

  1. Último clube: Udinese, até janeiro de 2025
  2. Posição: atacante
  3. Idade: 31 anos
  4. Nacionalidade: espanhol
  5. Ex-clubes mais relevantes: Barcelona e Milan

Giacomo Bonaventura

  • Último clube: Al-Shabab, até julho de 2025
  • Posição: meio-campista
  • Idade: 36 anos
  • Nacionalidade: italiano
  • Ex-clube mais relevante: Milan

Giuliano

  • Último clube: Athletico-PR, até janeiro de 2026
  • Posição: meia-atacante
  • Idade: 35 anos
  • Nacionalidade: brasileiro
  • Ex-clubes mais relevantes: Internacional, Grêmio, Corinthians e Santos

Gustavo

  • Último clube: SH Port, até janeiro de 2026
  • Posição: centroavante
  • Idade: 31 anos
  • Nacionalidade: brasileiro
  • Ex-clubes mais relevantes: Bahia, Corinthians e Internacional

Hugo Mallo

  1. Último clube: Aris Saloniki, até julho de 2025
  2. Posição: lateral-direito
  3. Idade: 34 anos
  4. Nacionalidade: espanhol
  5. Ex-clube mais relevante: Internacional

Hyoran

  • Último clube: Internacional, até janeiro de 2026
  • Posição: meia-atacante
  • Idade: 32 anos
  • Nacionalidade: brasileiro
  • Ex-clubes mais relevantes: Palmeiras, Atlético-MG e Internacional

Ismaily

  • Último clube: Lille, até julho de 2025
  • Posição: lateral-esquerdo
  • Idade: 36 anos
  • Nacionalidade: brasileiro
  • Ex-clubes mais relevantes: Shakhtar e Lille

Jailson

  1. Último clube: LAFC, até janeiro de 2026
  2. Posição: volante
  3. Idade: 30 anos
  4. Nacionalidade: brasileiro
  5. Ex-clubes mais relevantes: Grêmio e Palmeiras

Jason Denayer

  • Último clube: Al-Fateh, até janeiro de 2025
  • Posição: zagueiro
  • Idade: 30 anos
  • Nacionalidade: belga
  • Ex-clube mais relevante: Manchester City

Jemerson

  • Último clube: Grêmio, até janeiro de 2026
  • Posição: zagueiro
  • Idade: 33 anos
  • Nacionalidade: brasileiro
  • Ex-clubes mais relevantes: Atlético-MG, Monaco, Corinthians e Grêmio

Jesse Lingard

  • Último clube: FC Seoul, até janeiro de 2026
  • Posição: meia-atacante
  • Idade: 33 anos
  • Nacionalidade: inglês
  • Ex-clube mais relevante: Manchester United

Jorge

  • Último clube: Remo, até fevereiro de 2026
  • Posição: lateral-esquerdo
  • Idade: 29 anos
  • Nacionalidade: brasileiro
  • Ex-clubes mais relevantes: Flamengo, Monaco, Porto, Santos, Palmeiras e Fluminense

Kurt Zouma

  • Último clube: CFR Cluj, até janeiro de 2026
  • Posição: zagueiro
  • Idade: 31 anos
  • Nacionalidade: francês
  • Ex-clube mais relevante: Chelsea

Léo Bonatini

  • Último clube: San Luis, até julho de 2025
  • Posição: centroavante
  • Idade: 31 anos
  • Nacionalidade: brasileiro
  • Ex-clube mais relevante: Cruzeiro

Manolo Gabbiadini

  • Último clube: Al-Nasr, até janeiro de 2026
  • Posição: atacante
  • Idade: 34 anos
  • Nacionalidade: italiano
  • Ex-clube mais relevante: Juventus

Marcos Júnior

  • Último clube: Sanf. Hiroshima, até janeiro de 2026
  • Posição: meia-atacante
  • Idade: 33 anos
  • Nacionalidade: brasileiro
  • Ex-clube mais relevante: Fluminense

Mário Rui

  1. Último clube: Napoli, até janeiro de 2025
  2. Posição: lateral-esquerdo
  3. Idade: 34 anos
  4. Nacionalidade: português
  5. Ex-clubes mais relevantes: Benfica, Roma e Napoli

Mattia De Sciglio

  • Último clube: Juventus, até julho de 2025
  • Posição: lateral-direito
  • Idade: 33 anos
  • Nacionalidade: italiano
  • Ex-clubes mais relevantes: Milan e Juventus

Matías Rojas

  • Último clube: Portland, até janeiro de 2026
  • Posição: meia-atacante
  • Idade: 30 anos
  • Nacionalidade: paraguaio
  • Ex-clube mais relevante: Corinthians

Mattheus

  • Último clube: Al-Nasr, até julho de 2025
  • Posição: meia-atacante
  • Idade: 31 anos
  • Nacionalidade: brasileiro
  • Ex-clubes mais relevantes: Flamengo e Sporting

Michail Antonio

  • Último clube: West Ham, até julho de 2025
  • Posição: centroavante
  • Idade: 35 anos
  • Nacionalidade: inglês
  • Ex-clube mais relevante: West Ham

Miguel Trauco

  • Último clube: Alianza Lima, até fevereiro de 2026
  • Posição: lateral-esquerdo
  • Idade: 33 anos
  • Nacionalidade: peruano
  • Ex-clube mais relevante: Flamengo

Nathan

  • Último clube: Remo, até janeiro de 2026
  • Posição: meia-atacante
  • Idade: 29 anos
  • Nacionalidade: brasileiro
  • Ex-clubes mais relevantes: Chelsea, Atlético-MG, Fluminense e Grêmio

Odion Ighalo

  • Último clube: Al-Wehda, até julho de 2025
  • Posição: centroavante
  • Idade: 36 anos
  • Nacionalidade: nigeriano
  • Ex-clube mais relevante: Manchester United

Paco Alcácer

  1. Último clube: Sharjah FC, até julho de 2025
  2. Posição: centroavante
  3. Idade: 32 anos
  4. Nacionalidade: espanhol
  5. Ex-clubes mais relevantes: Barcelona e Borussia Dortmund

Philippe Coutinho

  1. Último clube: Vasco, até fevereiro de 2026
  2. Posição: meia-atacante
  3. Idade: 33 anos
  4. Nacionalidade: brasileiro
  5. Ex-clubes mais relevantes: Vasco, Liverpool, Barcelona e Bayern

Renzo Saravia

  • Último clube: Atlético Mineiro, até janeiro de 2026
  • Posição: lateral-direito
  • Idade: 32 anos
  • Nacionalidade: argentino
  • Ex-clubes mais relevantes: Porto, Internacional, Botafogo e Atlético-MG

Ricardo Graça

  • Último clube: Júbilo Iwata, até janeiro de 2026
  • Posição: zagueiro
  • Idade: 29 anos
  • Nacionalidade: brasileiro
  • Ex-clube mais relevante: Vasco

Romarinho

  • Último clube: Vitória, até outubro de 2025
  • Posição: atacante
  • Idade: 35 anos
  • Nacionalidade: brasileiro
  • Ex-clube mais relevante: Corinthians

Rossi

  • Último clube: Paysandu, até janeiro de 2026
  • Posição: atacante
  • Idade: 32 anos
  • Nacionalidade: brasileiro
  • Ex-clubes mais relevantes: Internacional, Bahia e Vasco

Serge Aurier

  1. Último clube: Persepolis FC, até janeiro de 2026
  2. Posição: lateral-direito
  3. Idade: 33 anos
  4. Nacionalidade: marfinense
  5. Ex-clubes mais relevante: PSG e Tottenham

Sergio Ramos

  1. Último clube: Monterrey, até janeiro de 2026
  2. Posição: zagueiro
  3. Idade: 39 anos
  4. Nacionalidade: espanhol
  5. Ex-clubes mais relevantes: Real Madrid e PSG

Tiemoué Bakayoko

  1. Último clube: PAOK, em julho de 2025
  2. Posição: volante
  3. Idade: 31 anos
  4. Nacionalidade: francês
  5. Ex-clubes mais relevantes: Monaco, Chelsea, Milan e Napoli

William Pottker

  • Último clube: CRB, até fevereiro de 2026
  • Posição: atacante
  • Idade: 32 anos
  • Nacionalidade: brasileiro
  • Ex-clubes mais relevantes: Internacional e Cruzeiro

