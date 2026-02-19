Coutinho é mais uma figura conhecida sem clube; confira lista
Sergio Ramos, Payet e outros figurões também estão livres no mercado
Após rescindir contrato com o Vasco, Philippe Coutinho entrou para a lista de jogadores conhecidos do futebol brasileiro e/ou europeu sem clube. A seguir, o Lance! lista os principais nomes livres no mercado. E aí, será que algum teria vaga no seu time? Confira abaixo!
Coutinho na lista: os jogadores sem clube
Aaron Ramsey
- Último clube: Pumas, até outubro de 2025
- Posição: meio-campista
- Idade: 35 anos
- Nacionalidade: galês
- Ex-clubes mais relevantes: Arsenal e Juventus
Dele Alli
- Último clube: Como, até setembro de 2025
- Posição: meia-atacante
- Idade: 29 anos
- Nacionalidade: inglês
- Ex-clube mais relevante: Tottenham
Dimitri Payet
- Último clube: Vasco, até julho de 2025
- Posição: meia-atacante
- Idade: 38 anos
- Nacionalidade: francês
- Ex-clubes mais relevantes: Marseille, West Ham e Vasco
Diego Costa
- Último clube: Grêmio, até janeiro de 2025
- Posição: centroavante
- Idade: 37 anos
- Nacionalidade: brasileiro
- Ex-clubes mais relevantes: Atlético de Madrid, Chelsea, Atlético-MG, Botafogo e Grêmio
Divock Origi
- Último clube: Milan, até janeiro de 2026
- Posição: centroavante
- Idade: 30 anos
- Nacionalidade: belga
- Ex-clubes mais relevantes: Liverpool e Milan
Everaldo
- Último clube: Coritiba, até dezembro de 2025
- Posição: atacante
- Idade: 31 anos
- Nacionalidade: brasileiro
- Ex-clubes mais relevantes: Fluminense e Corinthians
Felipe Carballo
- Último clube: Grêmio, até janeiro de 2026
- Posição: volante
- Idade: 29 anos
- Nacionalidade: uruguaio
- Ex-clube mais relevante: Grêmio
Fernando
- Último clube: Al-Jazira, até julho de 2025
- Posição: volante
- Idade: 33 anos
- Nacionalidade: brasileiro
- Ex-clubes mais relevantes: Grêmio e Shakhtar
Fernando
- Último clube: Internacional, até agosto de 2025
- Posição: volante
- Idade: 38 anos
- Nacionalidade: brasileiro
- Ex-clubes mais relevantes: Porto, Manchester City e Internacional
Gerard Deulofeu
- Último clube: Udinese, até janeiro de 2025
- Posição: atacante
- Idade: 31 anos
- Nacionalidade: espanhol
- Ex-clubes mais relevantes: Barcelona e Milan
Giacomo Bonaventura
- Último clube: Al-Shabab, até julho de 2025
- Posição: meio-campista
- Idade: 36 anos
- Nacionalidade: italiano
- Ex-clube mais relevante: Milan
Giuliano
- Último clube: Athletico-PR, até janeiro de 2026
- Posição: meia-atacante
- Idade: 35 anos
- Nacionalidade: brasileiro
- Ex-clubes mais relevantes: Internacional, Grêmio, Corinthians e Santos
Gustavo
- Último clube: SH Port, até janeiro de 2026
- Posição: centroavante
- Idade: 31 anos
- Nacionalidade: brasileiro
- Ex-clubes mais relevantes: Bahia, Corinthians e Internacional
Hugo Mallo
- Último clube: Aris Saloniki, até julho de 2025
- Posição: lateral-direito
- Idade: 34 anos
- Nacionalidade: espanhol
- Ex-clube mais relevante: Internacional
Hyoran
- Último clube: Internacional, até janeiro de 2026
- Posição: meia-atacante
- Idade: 32 anos
- Nacionalidade: brasileiro
- Ex-clubes mais relevantes: Palmeiras, Atlético-MG e Internacional
Ismaily
- Último clube: Lille, até julho de 2025
- Posição: lateral-esquerdo
- Idade: 36 anos
- Nacionalidade: brasileiro
- Ex-clubes mais relevantes: Shakhtar e Lille
Jailson
- Último clube: LAFC, até janeiro de 2026
- Posição: volante
- Idade: 30 anos
- Nacionalidade: brasileiro
- Ex-clubes mais relevantes: Grêmio e Palmeiras
Jason Denayer
- Último clube: Al-Fateh, até janeiro de 2025
- Posição: zagueiro
- Idade: 30 anos
- Nacionalidade: belga
- Ex-clube mais relevante: Manchester City
Jemerson
- Último clube: Grêmio, até janeiro de 2026
- Posição: zagueiro
- Idade: 33 anos
- Nacionalidade: brasileiro
- Ex-clubes mais relevantes: Atlético-MG, Monaco, Corinthians e Grêmio
Jesse Lingard
- Último clube: FC Seoul, até janeiro de 2026
- Posição: meia-atacante
- Idade: 33 anos
- Nacionalidade: inglês
- Ex-clube mais relevante: Manchester United
Jorge
- Último clube: Remo, até fevereiro de 2026
- Posição: lateral-esquerdo
- Idade: 29 anos
- Nacionalidade: brasileiro
- Ex-clubes mais relevantes: Flamengo, Monaco, Porto, Santos, Palmeiras e Fluminense
Kurt Zouma
- Último clube: CFR Cluj, até janeiro de 2026
- Posição: zagueiro
- Idade: 31 anos
- Nacionalidade: francês
- Ex-clube mais relevante: Chelsea
Léo Bonatini
- Último clube: San Luis, até julho de 2025
- Posição: centroavante
- Idade: 31 anos
- Nacionalidade: brasileiro
- Ex-clube mais relevante: Cruzeiro
Manolo Gabbiadini
- Último clube: Al-Nasr, até janeiro de 2026
- Posição: atacante
- Idade: 34 anos
- Nacionalidade: italiano
- Ex-clube mais relevante: Juventus
Marcos Júnior
- Último clube: Sanf. Hiroshima, até janeiro de 2026
- Posição: meia-atacante
- Idade: 33 anos
- Nacionalidade: brasileiro
- Ex-clube mais relevante: Fluminense
Mário Rui
- Último clube: Napoli, até janeiro de 2025
- Posição: lateral-esquerdo
- Idade: 34 anos
- Nacionalidade: português
- Ex-clubes mais relevantes: Benfica, Roma e Napoli
Mattia De Sciglio
- Último clube: Juventus, até julho de 2025
- Posição: lateral-direito
- Idade: 33 anos
- Nacionalidade: italiano
- Ex-clubes mais relevantes: Milan e Juventus
Matías Rojas
- Último clube: Portland, até janeiro de 2026
- Posição: meia-atacante
- Idade: 30 anos
- Nacionalidade: paraguaio
- Ex-clube mais relevante: Corinthians
Mattheus
- Último clube: Al-Nasr, até julho de 2025
- Posição: meia-atacante
- Idade: 31 anos
- Nacionalidade: brasileiro
- Ex-clubes mais relevantes: Flamengo e Sporting
Michail Antonio
- Último clube: West Ham, até julho de 2025
- Posição: centroavante
- Idade: 35 anos
- Nacionalidade: inglês
- Ex-clube mais relevante: West Ham
Miguel Trauco
- Último clube: Alianza Lima, até fevereiro de 2026
- Posição: lateral-esquerdo
- Idade: 33 anos
- Nacionalidade: peruano
- Ex-clube mais relevante: Flamengo
Nathan
- Último clube: Remo, até janeiro de 2026
- Posição: meia-atacante
- Idade: 29 anos
- Nacionalidade: brasileiro
- Ex-clubes mais relevantes: Chelsea, Atlético-MG, Fluminense e Grêmio
Odion Ighalo
- Último clube: Al-Wehda, até julho de 2025
- Posição: centroavante
- Idade: 36 anos
- Nacionalidade: nigeriano
- Ex-clube mais relevante: Manchester United
Paco Alcácer
- Último clube: Sharjah FC, até julho de 2025
- Posição: centroavante
- Idade: 32 anos
- Nacionalidade: espanhol
- Ex-clubes mais relevantes: Barcelona e Borussia Dortmund
Philippe Coutinho
- Último clube: Vasco, até fevereiro de 2026
- Posição: meia-atacante
- Idade: 33 anos
- Nacionalidade: brasileiro
- Ex-clubes mais relevantes: Vasco, Liverpool, Barcelona e Bayern
Renzo Saravia
- Último clube: Atlético Mineiro, até janeiro de 2026
- Posição: lateral-direito
- Idade: 32 anos
- Nacionalidade: argentino
- Ex-clubes mais relevantes: Porto, Internacional, Botafogo e Atlético-MG
Ricardo Graça
- Último clube: Júbilo Iwata, até janeiro de 2026
- Posição: zagueiro
- Idade: 29 anos
- Nacionalidade: brasileiro
- Ex-clube mais relevante: Vasco
Romarinho
- Último clube: Vitória, até outubro de 2025
- Posição: atacante
- Idade: 35 anos
- Nacionalidade: brasileiro
- Ex-clube mais relevante: Corinthians
Rossi
- Último clube: Paysandu, até janeiro de 2026
- Posição: atacante
- Idade: 32 anos
- Nacionalidade: brasileiro
- Ex-clubes mais relevantes: Internacional, Bahia e Vasco
Serge Aurier
- Último clube: Persepolis FC, até janeiro de 2026
- Posição: lateral-direito
- Idade: 33 anos
- Nacionalidade: marfinense
- Ex-clubes mais relevante: PSG e Tottenham
Sergio Ramos
- Último clube: Monterrey, até janeiro de 2026
- Posição: zagueiro
- Idade: 39 anos
- Nacionalidade: espanhol
- Ex-clubes mais relevantes: Real Madrid e PSG
Tiemoué Bakayoko
- Último clube: PAOK, em julho de 2025
- Posição: volante
- Idade: 31 anos
- Nacionalidade: francês
- Ex-clubes mais relevantes: Monaco, Chelsea, Milan e Napoli
William Pottker
- Último clube: CRB, até fevereiro de 2026
- Posição: atacante
- Idade: 32 anos
- Nacionalidade: brasileiro
- Ex-clubes mais relevantes: Internacional e Cruzeiro
