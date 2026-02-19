Coutinho é mais uma figura conhecida sem clube; confira lista

Após rescindir contrato com o Vasco, Philippe Coutinho entrou para a lista de jogadores conhecidos do futebol brasileiro e/ou europeu sem clube. A seguir, o Lance! lista os principais nomes livres no mercado. E aí, será que algum teria vaga no seu time? Confira abaixo!

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Coutinho na lista: os jogadores sem clube

Aaron Ramsey

Último clube: Pumas, até outubro de 2025

Posição: meio-campista

Idade: 35 anos

Nacionalidade: galês

Ex-clubes mais relevantes: Arsenal e Juventus

Dele Alli

Último clube: Como, até setembro de 2025

Posição: meia-atacante

Idade: 29 anos

Nacionalidade: inglês

Ex-clube mais relevante: Tottenham

Dimitri Payet

Último clube: Vasco, até julho de 2025

Posição: meia-atacante

Idade: 38 anos

Nacionalidade: francês

Ex-clubes mais relevantes: Marseille, West Ham e Vasco

Diego Costa

Último clube: Grêmio, até janeiro de 2025

Posição: centroavante

Idade: 37 anos

Nacionalidade: brasileiro

Ex-clubes mais relevantes: Atlético de Madrid, Chelsea, Atlético-MG, Botafogo e Grêmio

Divock Origi

Último clube: Milan, até janeiro de 2026 Posição: centroavante Idade: 30 anos Nacionalidade: belga Ex-clubes mais relevantes: Liverpool e Milan

➡️ Coutinho é mais um exemplo de que carreira na Europa não garante sucesso no Brasil

Everaldo

Último clube: Coritiba, até dezembro de 2025

Posição: atacante

Idade: 31 anos

Nacionalidade: brasileiro

Ex-clubes mais relevantes: Fluminense e Corinthians

Felipe Carballo

Último clube: Grêmio, até janeiro de 2026 Posição: volante Idade: 29 anos Nacionalidade: uruguaio Ex-clube mais relevante: Grêmio

Fernando

Último clube: Al-Jazira, até julho de 2025 Posição: volante Idade: 33 anos Nacionalidade: brasileiro Ex-clubes mais relevantes: Grêmio e Shakhtar

Fernando

Último clube: Internacional, até agosto de 2025 Posição: volante Idade: 38 anos Nacionalidade: brasileiro Ex-clubes mais relevantes: Porto, Manchester City e Internacional

Gerard Deulofeu

Último clube: Udinese, até janeiro de 2025 Posição: atacante Idade: 31 anos Nacionalidade: espanhol Ex-clubes mais relevantes: Barcelona e Milan

Giacomo Bonaventura

Último clube: Al-Shabab, até julho de 2025

Posição: meio-campista

Idade: 36 anos

Nacionalidade: italiano

Ex-clube mais relevante: Milan

Giuliano

Último clube: Athletico-PR, até janeiro de 2026

Posição: meia-atacante

Idade: 35 anos

Nacionalidade: brasileiro

Ex-clubes mais relevantes: Internacional, Grêmio, Corinthians e Santos

Gustavo

Último clube: SH Port, até janeiro de 2026

Posição: centroavante

Idade: 31 anos

Nacionalidade: brasileiro

Ex-clubes mais relevantes: Bahia, Corinthians e Internacional

Hugo Mallo

Último clube: Aris Saloniki, até julho de 2025 Posição: lateral-direito Idade: 34 anos Nacionalidade: espanhol Ex-clube mais relevante: Internacional

Hyoran

Último clube: Internacional, até janeiro de 2026

Posição: meia-atacante

Idade: 32 anos

Nacionalidade: brasileiro

Ex-clubes mais relevantes: Palmeiras, Atlético-MG e Internacional

➡️ Entenda como funciona o pagamento da multa rescisória de Coutinho com o Vasco

Ismaily

Último clube: Lille, até julho de 2025

Posição: lateral-esquerdo

Idade: 36 anos

Nacionalidade: brasileiro

Ex-clubes mais relevantes: Shakhtar e Lille

Jailson

Último clube: LAFC, até janeiro de 2026 Posição: volante Idade: 30 anos Nacionalidade: brasileiro Ex-clubes mais relevantes: Grêmio e Palmeiras

Jason Denayer

Último clube: Al-Fateh, até janeiro de 2025

Posição: zagueiro

Idade: 30 anos

Nacionalidade: belga

Ex-clube mais relevante: Manchester City

Jemerson

Último clube: Grêmio, até janeiro de 2026

Posição: zagueiro

Idade: 33 anos

Nacionalidade: brasileiro

Ex-clubes mais relevantes: Atlético-MG, Monaco, Corinthians e Grêmio

Jesse Lingard

Último clube: FC Seoul, até janeiro de 2026

Posição: meia-atacante

Idade: 33 anos

Nacionalidade: inglês

Ex-clube mais relevante: Manchester United

Jorge

Último clube: Remo, até fevereiro de 2026

Posição: lateral-esquerdo

Idade: 29 anos

Nacionalidade: brasileiro

Ex-clubes mais relevantes: Flamengo, Monaco, Porto, Santos, Palmeiras e Fluminense

Kurt Zouma

Último clube: CFR Cluj, até janeiro de 2026

Posição: zagueiro

Idade: 31 anos

Nacionalidade: francês

Ex-clube mais relevante: Chelsea

➡️ Olheiro Lance!: veja opções de reposição a Coutinho no Vasco

Léo Bonatini

Último clube: San Luis, até julho de 2025

Posição: centroavante

Idade: 31 anos

Nacionalidade: brasileiro

Ex-clube mais relevante: Cruzeiro

Manolo Gabbiadini

Último clube: Al-Nasr, até janeiro de 2026

Posição: atacante

Idade: 34 anos

Nacionalidade: italiano

Ex-clube mais relevante: Juventus

Marcos Júnior

Último clube: Sanf. Hiroshima, até janeiro de 2026

Posição: meia-atacante

Idade: 33 anos

Nacionalidade: brasileiro

Ex-clube mais relevante: Fluminense

Mário Rui

Último clube: Napoli, até janeiro de 2025 Posição: lateral-esquerdo Idade: 34 anos Nacionalidade: português Ex-clubes mais relevantes: Benfica, Roma e Napoli

Mattia De Sciglio

Último clube: Juventus, até julho de 2025

Posição: lateral-direito

Idade: 33 anos

Nacionalidade: italiano

Ex-clubes mais relevantes: Milan e Juventus

Matías Rojas

Último clube: Portland, até janeiro de 2026

Posição: meia-atacante

Idade: 30 anos

Nacionalidade: paraguaio

Ex-clube mais relevante: Corinthians

Mattheus

Último clube: Al-Nasr, até julho de 2025

Posição: meia-atacante

Idade: 31 anos

Nacionalidade: brasileiro

Ex-clubes mais relevantes: Flamengo e Sporting

Michail Antonio

Último clube: West Ham, até julho de 2025

Posição: centroavante

Idade: 35 anos

Nacionalidade: inglês

Ex-clube mais relevante: West Ham

Miguel Trauco

Último clube: Alianza Lima, até fevereiro de 2026

Posição: lateral-esquerdo

Idade: 33 anos

Nacionalidade: peruano

Ex-clube mais relevante: Flamengo

Nathan

Último clube: Remo, até janeiro de 2026

Posição: meia-atacante

Idade: 29 anos

Nacionalidade: brasileiro

Ex-clubes mais relevantes: Chelsea, Atlético-MG, Fluminense e Grêmio

Odion Ighalo

Último clube: Al-Wehda, até julho de 2025

Posição: centroavante

Idade: 36 anos

Nacionalidade: nigeriano

Ex-clube mais relevante: Manchester United

Paco Alcácer

Último clube: Sharjah FC, até julho de 2025 Posição: centroavante Idade: 32 anos Nacionalidade: espanhol Ex-clubes mais relevantes: Barcelona e Borussia Dortmund

Philippe Coutinho

Último clube: Vasco, até fevereiro de 2026 Posição: meia-atacante Idade: 33 anos Nacionalidade: brasileiro Ex-clubes mais relevantes: Vasco, Liverpool, Barcelona e Bayern

Renzo Saravia

Último clube: Atlético Mineiro, até janeiro de 2026

Posição: lateral-direito

Idade: 32 anos

Nacionalidade: argentino

Ex-clubes mais relevantes: Porto, Internacional, Botafogo e Atlético-MG

Ricardo Graça

Último clube: Júbilo Iwata, até janeiro de 2026

Posição: zagueiro

Idade: 29 anos

Nacionalidade: brasileiro

Ex-clube mais relevante: Vasco

Romarinho

Último clube: Vitória, até outubro de 2025

Posição: atacante

Idade: 35 anos

Nacionalidade: brasileiro

Ex-clube mais relevante: Corinthians

+ Aposte em jogos de futebol pelo mundo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Rossi

Último clube: Paysandu, até janeiro de 2026

Posição: atacante

Idade: 32 anos

Nacionalidade: brasileiro

Ex-clubes mais relevantes: Internacional, Bahia e Vasco

Serge Aurier

Último clube: Persepolis FC, até janeiro de 2026 Posição: lateral-direito Idade: 33 anos Nacionalidade: marfinense Ex-clubes mais relevante: PSG e Tottenham

Sergio Ramos

Último clube: Monterrey, até janeiro de 2026 Posição: zagueiro Idade: 39 anos Nacionalidade: espanhol Ex-clubes mais relevantes: Real Madrid e PSG

Tiemoué Bakayoko

Último clube: PAOK, em julho de 2025 Posição: volante Idade: 31 anos Nacionalidade: francês Ex-clubes mais relevantes: Monaco, Chelsea, Milan e Napoli

William Pottker