Cruzeiro

Fernando se destaca contra o Barra-SC, e Cruzeiro estreia com vitória na Copinha

A Raposa assumiu a liderança do Grupo 13

Eduardo Statuti
Belo Horizonte (MG)
Dia 03/01/2026
23:30
Time Sub-20 do Cruzeiro (Foto: Gustavo Martins/Cruzeiro)
Time Sub-20 do Cruzeiro (Foto: Gustavo Martins/Cruzeiro)
Em sua estreia na Copinha 2026, o Cruzeiro fez um jogo seguro contra o Barra-SC e venceu por 3 a 0. Com destaque para o atacante Fernando, a Raposa sofreu um pouco no começo, mas conquistou o bom resultado com gols do camisa 9, Pablo e João Cervi.

Como foi o jogo?

Assim como no profissional, o Cruzeiro começou a partida com intensidade, partindo para o ataque, mas com dificuldade para levantar bolas na área. Quando a equipe de Balneário Camboriú conseguiu encaixar sua defesa, forçou alguns erros de passe celeste. Nos erros de saída de bola, o Barra conseguiu finalizar algumas vezes, mas não assustava o goleiro Vitor Lamounier.

A primeira grande chance veio do lado catarinense. Se aproveitando da pressão alta, Gabriel Costa recebeu na intermediária e, de muito longe, tentou um chute que desviou na defesa e saiu pela linha de fundo. Do lado azul, o 1 a 0 quase veio com um gol contra. Após jogada em velocidade pela direita, Thiago Diniz afastou cruzamento perigoso, mas quase colocou a bola no fundo das redes.

Na reta final da primeira etapa, em boa jogada de Fernando na área, Ryan Granja impediu um cruzamento com seu braço e o árbitro Gabriel Bispo assinalou a penalidade máxima. O próprio camisa 9 do Cabuloso bateu forte no canto esquerdo. O goleiro Tiago Borghesan até acertou o canto, mas não conseguiu impedir o 1 a 0.

Fernando pelo Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
Fernando pelo Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Embalado pelo gol, Pablo tentou em falta de longe, e sua finalização passou rente ao canto direito. Instantes depois, o atacante teve mais uma chance e não desperdiçou. Eduardo Pape encontrou o camisa 11, que dominou com o pé direito e finalizou com o esquerdo para fazer 2 a 0. Na reta final, o clima esquentou e a Raposa perdeu um jogador para o próximo jogo. Vitão, recebeu cartão vermelho mesmo entre os reservas.

Na volta dos vestiários, o Barra triangulou bem e João Acássio finalizou dentro da área à esquerda do gol. Já o Cruzeiro assustou em boa jogada de Fernando pela direita, que passou para Alessandro chutar com veneno à esquerda do gol. No escanteio originado na jogada, a bola sobrou na área e João Cervi colocou ela no fundo do gol.

No segundo tempo, o ritmo de jogo diminuiu, principalmente com a vantagem celeste. Gustavinho assustou em cobrança de falta pela direita, mas a defesa desviou. Deivinho tentou de fora da área também, mas parou em boa defesa de Tiago. Na reta final, o Barra voltou a pressionar, mas não exigiu nenhuma grande defesa de Vitor Lamounier.

Próximo jogo do Cruzeiro na Copinha

Com a vitória na estreia, a Raposa assumiu a liderança do Grupo 13 da Copinha por conta de seu saldo de gols. Na próxima rodada, a equipe comandada por Mairon César irá enfrentar o Esporte de Patos na terça-feira (6), às 20h30 (de Brasília), no Estádio Municipal Dr. José Lancha Filho.

✅Ficha técnica

CRUZEIRO X BARRA-SC

1ª RODADA DA COPINHA

📆 Data e horário: sábado, 03 de janeiro, às 21h30 (de Brasília);
📍 Local: Estádio Municipal Dr. José Lancha Filho (Franca-SP)
🥅 Gols: Fernando (37'), Pablo (41) e João Cervi (59) para o Cruzeiro
🟨 Cartões amarelos: Kelvin (CRU), Fernando (CRU); Thiago Diniz (BAR), Gabriel Costa (BAR), Victor Hugo (BAR), Kayke (BAR)
🟥 Cartões vermelhos: Vitão (CRU)

⚽ESCALAÇÕES

CRUZEIRO (Técnico: Mairon César)
Vitor Lamounier; Ivanilson, João Cervi, Kelvin, Alessandro (87' Akiles); Gustavinho, Eduardo Pape, Felipe Morais (54' André); Gustavo Zago (74' Piedro Tavares), Pablo, Fernando (74' Deivinho)

BARRA-SC (Técnico: Jorge Ferreira)
Tiago Borghesan; Lucas Maringá (68' Eduardo), Thiago Diniz, Victor Hugo, Caio Michel; Ryan Granja (82' Arthur Alemão), Kelvis, Dionathan (82' Anthony); João Acássio (61' Kayke), Cleber (68' Dudu), Gabriel Costa (82' Wesley)

ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Gabriel Henrique Meira Bispo
🚩 Assistentes: Gabriel Alexandre Tostes Fleming e Veridiana Contiliani Bisco

