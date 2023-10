O Vila Nova irá receber no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga o Botafogo-SP na quarta-feira (11). A partida irá valer pela 32° rodada da Série B do Campeonato Brasileiro e está programado para às 21h30. Ambos os times vão entrar em campo com objetivos semelhantes, já que a equipe de São Paulo está apenas duas posições abaixo do adversário.