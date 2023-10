Dez minutos depois, o empate do Sport veio. Jorginho aproveitou falha da defesa e colocou a igualdade no placar. Mas a reação do Leão parou por aí, no final do jogo, o clube pernambucano não conseguiu a virada e a melhor chance ficou com a Ponte, mas que foi desperdiçada. Final de jogo, 3 a 3.