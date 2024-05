Rubro-Negros estão loucos com contratação do clube nesta temporada (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 11/05/2024 - 19:24 • Rio de Janeiro (RJ)

Os torcedores do Flamengo estão encantados com as atuações do meia De la Cruz. O uruguaio é o principal destaque da equipe em 2024. Confira as reações abaixo.

