TOMBENSE X JUVENTUDE

O Tombense recebeu o Juventude e o duelo terminou em empate por 1 a 1, com gols marcados por Fernandão para o mandante e Matheus Vargas para o adversário.

O Juventude manteve mais a posse de bola, porém sem muita critaividade. As mudanças vieram após os 28 minutos, quando o Tombense reagiu e começou a criar mais oportunidades.

Com o resultado, o Juventude assumiu a segunda posição na tabela com 54 pontos, ficando apenas quatro pontos de distância do líder Vitória.