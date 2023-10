COMO FOI O PRIMEIRO TEMPO?

A partida começou com domínio do Vitória. Entretanto, quando o Criciúma começou a oferecer mais volume de jogo, a equipe catarinense conseguiu abrir o placar. Aos 21 minutos, Claudinho cruzou para a direita, e em uma falha de Rodrigo Andrade, Hygor aproveitou e tocou para Eder. O camisa 23 não pensou duas vezes e empurrou para o gol. O Vitória tentou reagir, mas todas as bolas paravam na defesa do adversário.



E A ETAPA FINAL?

O segundo tempo começou com pressão do Criciúma. Logo no minuto inicial, Eder quase marcou o segundo da equipe. Após uma jogada que começou a ser trabalhada pelo lado direito, Eder finalizou, mas contou com a ótima defesa de Lucas Arcanjo. Nos minutos finais, o Vitória ficou mais intenso e começou a ameaçar mais o adversário. Duas grandes oportunidades foram criadas. Uma aos 36 minutos, quando Zé Hugo recebeu um passe de Mateus Gonçalves, mas que contou com a defesa de Gustavo. Poucos minutos depois, mais uma vez Mateus Gonçalves apareceu, com liberdade, e tentou a finalizou. Entretanto, mandou muito para cima. Assim, a partida terminou em vitória por 1 a 0 para o Criciúma.