Torcedores do Corinthians apontam culpado por derrota contra o Flamengo: ‘Burro’

Escrito por Lance! • Publicada em 11/05/2024 - 19:03 • São Paulo (SP)

Nas enquetes do canal do Corinthians no WhatsApp do Lance!, os torcedores elegeram António Oliveira como o principal culpado pela derrota por 2 a 0 contra o Flamengo, no Maracanã, pela sexta rodada do Brasileirão.

Além de mudar o esquema tático para uma linha com cinco defensores, a torcida do Corinthians criticou António Oliveira pelas escolhas tanto no time titular quanto no momento das substituições.

O próximo compromisso do Corinthians de António Oliveira será na terça-feira (14), contra o Argentinos Juniors, pela quinta rodada da fase de grupos da Sul-Americana.

✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 2 X 0 CORINTHIANS

6ª RODADA - SÉRIE A DO CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: sábado, 11 de maio de 2024, às 16h (de Brasília);

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ);

📺 Onde assistir: Premiere;

🟨 Árbitro: Ramon Abatti Abel (FIFA-SC);

🚩 Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Thiaggo Americano Labes (SC);

🖥️ VAR: Rodolpho Toski Marques (FIFA-PR).

Técnico português António Oliveira à beira do gramado do Maracanã em duelo contra o Flamengo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

⚽ ESCALAÇÕES:

FLAMENGO (Técnico: Tite)

Rossi; Varela, Fabricio Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; De la Cruz e Allan e Lorran; Everton, Gerson e Pedro.

CORINTHIANS (Técnico: António Oliveira)

Carlos Miguel; Fagner, Félix Torres, Cacá, Gustavo Henrique e Hugo; Paulinho, Breno Bidon e Garro; Wesley e Angel Romero.