Hulk doa R$ 100 mil para vítimas no Rio Grande do Sul e toma posição sobre paralisação do futebol

(Foto: Pedro Souza / Atlético)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 11/05/2024 - 15:10 • São Paulo (SP)

A família do atacante Hulk, do Atlético-MG doou R$ 100 mil para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. A ação foi divulgada durante o treino aberto do Galo na Arena MRV, no sábado (11).

➡️ Vai dar Brasil? Aposte no Lance! Betting e fature com a Copa América

Hulk se solidarizou com a situação das vítimas no Rio Grande do Sul e se mostrou favorável à paralisação do Brasileirão.

➡️ Siga o Lance! Corinthians no WhatsApp e acompanhe todas as notícias do Timão

- O mais importante são as vidas, as pessoas passando por uma situação tão delicada, não está sendo fácil para quem está no Sul. Eu amo jogar futebol, dou minha vida pelo futebol, mas o mais importante são as vidas e as pessoas. Se for para o bem de todos parar, eu estou de acordo - disse Hulk na zona mista da Arena MRV.

A CBF emitiu um ofício solicitando que os clubes se posicionem em relação à paralisação, ou não, do futebol brasileiro. A iniciativa foi tomada depois que o Ministério do Esporte solicitou, também por ofício, pela interrupção temporária das atividades.

Treino aberto do Galo na Arena MRV no sábado (11), em Belo Horizonte (Foto: Pedro Souza / Atlético)

O Atlético-MG, que enfrentaria o Grêmio pelo Brasileirão, abriu o treino para seus torcedores com o intuito de arrecadar fundos para o Rio Grande do Sul, que vem sofrendo com chuvas e enchentes no Rio Guaíba. O Galo conseguiu uma renda de mais de R$ 666 mil.

➡️ Veja tabela com datas e horários de todos os jogos do Brasileirão