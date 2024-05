Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 11/05/2024 - 19:46 • São Paulo (SP)

Após a derrota do Corinthians por 2 a 0 diante do Flamengo, Cássio foi tietado e atendeu torcedores do Rubro-Negro na saída do Maracanã. Veja no vídeo acima a interação do goleiro corintiano com a torcida flamenguista.

Pelo quinto jogo consecutivo, Cássio ficou na reserva para Carlos Miguel, apontado como um dos culpados pelo primeiro gol do Flamengo no Maracanã.

O contrato de Cássio com o Corinthians vai até o final do ano, e segundo a Itatiaia, o Cruzeiro formalizou uma proposta de três anos para tirar o jogador do Timão.

A diretoria alvinegra já manifestou o desejo em contar com Cássio, mas irá respeitar a decisão do camisa 12, que perdeu a titularidade para Carlos Miguel.

Cássio perdeu a titularidade para Carlos Miguel no Corinthians (Foto: Diogo Reis/AGIF)

✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 2 X 0 CORINTHIANS

6ª RODADA - SÉRIE A DO CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: sábado, 11 de maio de 2024, às 16h (de Brasília);

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ);

📺 Onde assistir: Premiere;

🟨 Árbitro: Ramon Abatti Abel (FIFA-SC);

🚩 Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Thiaggo Americano Labes (SC);

🖥️ VAR: Rodolpho Toski Marques (FIFA-PR).

⚽ ESCALAÇÕES:

FLAMENGO (Técnico: Tite)

Rossi; Varela, Fabricio Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; De la Cruz e Allan e Lorran; Everton, Gerson e Pedro.

CORINTHIANS (Técnico: António Oliveira)

Carlos Miguel; Fagner, Félix Torres, Cacá, Gustavo Henrique e Hugo; Paulinho, Breno Bidon e Garro; Wesley e Angel Romero.