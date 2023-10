Neste domingo (8), o Operário-PR venceu por 1 a 0 o São Bernardo e garantiu vaga com gol de Vinicius Dini, em partida válida pela 6° e última rodada da 2ª fase da Série C. Já o Brusque, outra equipe do Grupo B, conquistou a liderança e a melhor campanha da fase com 13 pontos. Com isso, disputará o título da competição.



