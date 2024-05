Torcedores detonam lista de Dorival: ‘Tem que acabar a Seleção Brasileira’

Dorival anunciou nesta sexta-feira (10) os 23 convocados para a disputa da Copa América (Foto: Rafael Ribeiro / CBF







Escrito por Lance! • Publicada em 10/05/2024 - 13:47 • São Paulo (SP)

Técnico da Seleção Brasileira, Dorival Júnior anunciou nesta sexta-feira (10) os 23 atletas convocados para representar a Amarelinha na Copa América e nos amistosos contra Estados Unidos e México, que servirão de preparação para a competição.

Três jogadores que atuam no futebol brasileiro foram convocados: o atacante Endrick, do palmeiras, o goleiro Bento, do Athletico, e o lateral-esquerdo Guilherme Arana, do Atlético-MG. Evanílson, atacante do Porto-POR, é o único estreante da lista.

Nas redes sociais, torcedores questionaram Dorival, que realizou apenas a sua segunda convocação à frente da Seleção. A principal reclamação foi a ausência do zagueiro Murillo, ex-jogador do Corinthians e atualmente no Nottingham Forest, da Inglaterra. Confira a seguir alguns comentários.

VEJA OS CONVOCADOS DE DORIVAL PARA DEFENDER A SELEÇÃO BRASILEIRA

GOLEIROS

Alisson (Liverpool)

Bento (Athletico-PR)

Ederson (Manchester City)

LATERAIS

Danilo (Juventus)

Yan Couto (Girona)

Guilherme Arana (Atlético-MG)

Wendell (Porto)

ZAGUEIROS

Lucas Beraldo (PSG)

Eder Militão (Real Madrid)

Gabriel Magalhães (Arsenal)

Marquinhos (PSG)

MEIO-CAMPISTAS

Andreas Pereira (Fulham)

Bruno Guimarães (Newcastle)

Douglas Luiz (Aston Villa)

João Gomes (Wolverhampton)

Lucas Paquetá (West Ham)

ATACANTES

Endrick (Palmeiras)

Evanilson (Porto)

Gabriel Martinelli (Arsenal)

Raphinha (Barcelona)

Rodrygo (Real Madrid)

Savinho (Girona)

Vinicius Júnior (Real Madrid)

A ausência de Murillo na Seleção Brasileira foi uma das principais reclamações da lista de Dorival júnior (Foto: Divulgação/Nottingham Forest)