Dourado e Raposa se enfrentam na Arena Pantanal, no próximo sábado (14), às 21h. Com o triunfo do Cruzeiro, o time, que está com 30 pontos, chega ao 11° lugar, na zona de classificação para a próxima Copa Sul-Americana; empate leva ao 13° lugar, que também seria a pior colocação até aqui. Confira o história do Celeste no Brasileirão.