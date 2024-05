Fotos: Raul Baretta/ Santos FC.







Publicada em 11/05/2024 - 10:01 • São Paulo (SP)

O Santos terá uma mudança cera no jogo deste sábado (11) contra o Amazonas, pela quarta rodada da Série B do Brasileirão, em relação ao time que goleou o Guarani por 4 a 1 na última segunda-feira (6). O zagueiro Gil foi preservado e nem viajou para Manaus.

O técnico Fábio Carille definiu o substituto do defensor durante o treinamento desta sexta-feira (10), no CT do Manauara Esporte Clube. O treinador santista, porém, optou pelo mistério e não revelou a sua decisão. Alex Nascimento e Jair disputam a vaga.

Neste momento, Alex está na frente da disputa. A comissão técnica o vê mais pronto fisicamente no momento, mesmo tendo ficado sete meses afastado dos gramados entre setembro do ano passado e abril desta temporada, por conta de uma fratura no tornozelo direito.

A avaliação interna é que mesmo tendo voltado aos gramados há duas semanas, o zagueiro tem apresentado boas respostas. Diferentemente de Jair, que mesmo a frente fisicamente, não tem agradado em termos de resistência.

O garoto de 19 anos ficou fora das duas primeiras partidas do Santos na segundona do Brasileiro por conta de uma lesão muscular na coxa esquerda, mesmo tendo passado boa parte do início deste ano fazendo um trabalho de fortalecimento físico, o que fez o jogador perder alguns jogos do Campeonato Paulista.

Jair também precisou passar por cirurgia no ano passado. O profissional sofreu uma lesão completa no ligamento cruzado anterior e também o menisco do joelho direito durante um jogo da Copa São Paulo de Futebol Júnior, em Santo André.

(Foto: Raul Baretta / Santos FC)

O dilema entre parte física e nível técnico foi algo que o técnico Fábio Carille precisou lidar durante a semana, desde quando decidiu preservar Gil. A decisão do professor está tomada, mas ele só vai revelar horas antes da bola rolar na Arena da Amazônia, até para colocar uma “pulga atrás da orelha” de Adilson Baptista e a comissão técnica da equipe manauara.

De toda forma, a provável escalação santista para o duelo tem: João Paulo; JP Chermont, Joaquim, Alex (Jair) e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano; Otero, Morelos e Guilherme.

Recém-contratados, os meias Patrick e Serginho viajará para o Amazonas, mas iniciarão o duelo deste sábado (11) entre os reservas.