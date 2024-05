(Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 11/05/2024 - 19:13 • São Paulo (SP)

António Oliveira ficou incomodado com uma pergunta referente à briga do Corinthians no Brasileirão. Após a derrota por 2 a 0 diante do Flamengo, o Timão ocupa o 15º lugar, com cinco pontos

- Você está falando de rebaixamento na sexta rodada? A dimensão do clube não é deste tipo de pergunta. Sabemos a nossa realidade e vamos trabalhar para conquistar mais pontos - disse o treinador português durante entrevista coletiva.

Na visão de António Oliveira, o problema do Corinthians não foi a criação, e sim a pontaria no Maracanã. O Timão teve boas oportunidades com Cacá e Coronado no segundo tempo.

- Quando todo jogo a expectativa de gols bate dois, não tem a ver com criação, tem a ver com eficácia. Quando você finalizar da pequena área e não faz, o problema é de eficácia. É a palavra que mais explica a nossa situação - comentou o treinador do Timão.

António Oliveira recebeu críticas da torcida corintiana e foi apontado na enquete do canal de WhatsApp do Lance! Corinthians como o principal culpado pela derrota no Maracanã.

O próximo compromisso do Corinthians de António Oliveira é na terça-feira (13), contra o Argentinos Juniors, pela quinta rodada da fase de grupos do Copa Sul-Americana.