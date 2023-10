O diretor de comunicação do Paysandu, André Martha Filho, promoveu um open bar na Avenida Visconde de Souza Franco, a Doca, no domingo (8), local em que o elenco bicolor comemorou o retorno à Série B. A Fiel recebeu a delegação no aeroporto com uma carreata até a avenida e às 14h30, após a tradicional procissão do Círio de Nazaré.