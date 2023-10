VOLTA REDONDA X PAYSANDU

Com festa da torcida, o Volta Redonda recebeu o Paysandu no Estádio Raulino de Oliveira. O Voltaço precisava de uma vitória por 2 a 0 para se classificar para a Série B do ano que vem. Na primeira etapa, as duas equipes demonstraram o nervosismo e não foram bem. Já na segunda etapa, o time da casa tentou a todo custo chegar ao ataque e balançar as redes. O único gol só veio aos 17 minutos, com Bruno Barra depois de cobrança de falta e desvio. Mas o jogo terminou assim, 1 a 0 para o Volta Redonda e Paysandu garantido na segunda divisão.