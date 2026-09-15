O Santos contará com um reforço defensivo para o jogo desta quarta-feira (16) contra o Atlético-MG, às 19h (de Brasília), pelas quartas de final da Copa Sul-Americana, na Arena MRV. O zagueiro Lucas Veríssimo, recuperado de dores no tornozelo direito, foi relacionado e deve aparecer entre os titulares de Cuca.

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O Peixe largou em vantagem, já que venceu o duelo de ida, na Vila Belmiro, por 2 a 0. Portanto, Cuca deve usar uma linha defensiva forte para evitar sofrer gols fora de casa e sair de Minas Gerais com a classificação à semifinal do torneio continental. Com isso, Lucas Veríssimo pode atuar ao lado de Willian Arão e Luan Peres, caso o treinador escolha usar três zagueiros.

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Para essa partida, o Santos também contará com mais dois retornos: Gabigol e Escobar, suspensos da partida do final da semana pelo Brasileirão, retornam ao time titular. Por outro lado, Neymar e Álvaro Barreal seguem como desfalques.

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Provável escalação do Santos:

Gabriel Brazão; Lucas Veríssimo, Willian Arão e Luan Peres; Rodinei, Gustavo Henrique, Christian Oliva, Gabriel Bontempo, Rollheiser (Caballero) e Escobar; Gabigol.

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Lista de relacionados do Santos (Foto: Divulgação)



