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Veja gols em Palmeiras x São Paulo: Murilo e Vitor Roque marcam

Equipes se enfrentam neste sábado (12), no Nubank Parque

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
12/09/2026 19:22
Atualizado há 43 minutos
Supervisionado porMarcelo Bertoldo,
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Palmeiras abre o placar contra o São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro
Palmeiras abre o placar contra o São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Peter Leone/Ofotográfico/Folhapress)

Palmeiras e São Paulo estão se enfrentando neste sábado (12), no Nubank Parque, pelo Campeonato Brasileiro, em confronto válido pela 27ª rodada. Após a expulsão de Osorio, do Tricolor Paulista, Murilo abre o placar.

Aos 45 minutos da primeira etapa, lance começa com passe de Andreas Pereira em Giay pela direita. Ele cruza na área já depois da segunda trave, Gómez arruma de cabeça para o meio, e Murilo, com o pé, só empurra para o fundo das redes: 1 a 0.

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Veja o gol:

Aos 5 minutos da primeira etapa, Flaco recebe mais uma pela direita, adianta a bola em Khellven, que consegue se livrar do desarme e dá o passe mais atrás. Encontra Vitor Roque, que empurra para o fundo das redes: 2 a 0. Ele, que vinha com dificuldades nos últimos jogos, é abraçado pelo time.

Veja o segundo gol:

Como chegam Palmeiras e São Paulo?

O Palmeiras vem de uma vitória sobre a LDU, no meio de semana, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores. No Brasileirão, porém, a equipe perdeu a liderança para o Flamengo após empatar sem gols com o Botafogo.

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Já o São Paulo foi derrotado pelo Boca Juniors por 1 a 0, na Argentina, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. No Campeonato Brasileiro, a equipe ocupa a décima colocação, com 33 pontos.

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Ficha técnica

⚽ Competição: Campeonato Brasileiro
📅 Data e horário: sábado, 11 de setembro, às 18h30 (de Brasília)
📍 Local: Nubank Parque, São Paulo, em São Paulo (SP)
📺 Onde assistir: tempo real do Lance! e Premiere
🟨 Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)
🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Michael Stanislau (RS)
🖥️ VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)

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