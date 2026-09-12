Quatro meias? Confira escalação do Cruzeiro contra o Santos

A Raposa enfrenta, na noite deste sábado (12), às 21h (de Brasília), o Santos, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o duelo, o técnico Artur Jorge mais uma vez não pôde contar com Jonathan Jesus na escalação do Cruzeiro.

O defensor sofreu uma lesão na perna esquerda, em um músculo próximo ao tornozelo. Ele sentiu dores durante o clássico contra o Atlético-MG e está em transição para o campo, mas não está à disposição do técnico português.

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A escalação do Cruzeiro contra o Santos vem com: Otávio; Fagner, Fabrício Bruno, João Marcelo, Gabriel Rojas; Lucas Romero, Gerson, Mateus Henrique, Matheus Pereira, Arroyo e Kaio Jorge.

Artur Jorge deixando a Toca II (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

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Santos x Cruzeiro

Atualmente, a distância entre as equipes na tabela é de dez pontos. A Raposa ocupa a sexta colocação, com 42 pontos, enquanto o Peixe tem 32 e está em 13º lugar.

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Entretanto, o Alvinegro vive um momento de crescimento na temporada. O time liderado por Cuca perdeu apenas um dos últimos cinco jogos, por 3 a 0, para o Palmeiras. Depois disso, venceu o Corinthians por 1 a 0, empatou com o Alviverde em 0 a 0, derrotou o Inter por 3 a 2 e o Atlético-MG por 2 a 0.

O Cruzeiro tenta uma retomada na temporada depois das eliminações na Libertadores e na Copa do Brasil. No último fim de semana, venceu o Athletico-PR por 3 a 1, encerrando uma sequência de três jogos sem vitória.

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✅ FICHA TÉCNICA

SANTOS X CRUZEIRO

BRASILEIRÃO - 27ª rodada

📆 Data e horário: sábado, 12 de setembro de 2026, às 21h (de Brasília)

📍 Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

📺 Onde assistir: SporTV e Premiere

🟨 Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ)

🚩 Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)

🖥️ VAR: Heber Roberto Lopes (SC)

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