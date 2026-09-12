O Palmeiras venceu o clássico contra o São Paulo por 2 a 0, na noite deste sábado (12), no Nubank Parque, em partida válida pela 27ª rodada do Brasileirão. Os gols da partida foram marcados por Murilo e Vitor Roque.

Com o resultado, o Palmeiras chega a 56 pontos e assume a liderança provisória do Campeonato Brasileiro, ultrapassando o Flamengo, que joga neste domingo (13) contra o Corinthians. Já o São Paulo segue com 33 pontos, na 10ª colocação. Na próxima quarta-feira (16), o Verdão enfrenta a LDU, fora de casa, pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores. Já o Tricolor decide a vaga contra o Boca Juniors no Morumbis, na terça-feira (15), pelas quartas da Sul-Americana.

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Primeiro tempo equilibrado

A primeira etapa começou com o Palmeiras dominando a posse de bola, mas esbarrando na falta de objetividade no setor ofensivo. Mesmo com uma formação alternativa, o São Paulo conseguia escapar em contra-ataques rápidos e levar perigo à meta alviverde, com destaque para as descidas de Ferreira pela ponta. O cenário do clássico mudou aos 39 minutos, quando o zagueiro Osório foi expulso após dura entrada no lateral Piquerez. Com um jogador a mais e impulsionado pela torcida, o Verdão se lançou ao ataque e abriu o placar aos 46 minutos: após cruzamento de Giay, Gustavo Gómez escorou de cabeça e Murilo completou para a rede.

Palmeiras comemora o primeiro gol na partida, marcado pelo zagueiro Murilo (Foto: Marco Miatelo/Photo Premium/Folhapress)

Segundo tempo de imposição

Com um homem a mais em campo, o Palmeiras voltou para a segunda etapa pressionando o São Paulo para ampliar a vantagem. A postura agressiva surtiu efeito logo aos quatro minutos: após recuperação de bola no campo ofensivo, Khellven serviu Vitor Roque, que apenas empurrou para o fundo das redes. Com o 2 a 0 no placar, a equipe comandada pelo auxiliar João Martins, que substituiu Abel Ferreira à beira do gramado, controlou o ritmo da partida e administrou o resultado até o apito final sem sofrer sustos.

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Visão do Lance!

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A expulsão do zagueiro são-paulino Osório, aos 39 minutos do primeiro tempo, após dura entrada em Piquerez, foi o divisor de águas da partida. Até aquele momento, o tricolor fazia um jogo seguro e equilibrava o Choque-Rei. Com a vantagem numérica, o verdão tomou conta do confronto e construiu o gol da vitória logo em seguida.

Osorio é expulso após entrada dura em Piquerez (Foto: Marcello Zambrana/AGIF/Folhapress)

Deu aula 🏅

O zagueiro Murilo foi um dos principais destaques do Palmeiras no jogo. Importante na defesa, com um desarme e três recuperações de bola, ainda apareceu no setor ofensivo para abrir o placar para o Verdão.

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Ficou abaixo 📉

O zagueiro Osório acabou comprometendo o resultado ao fazer a falta que resultou no cartão vermelho. Enquanto o São Paulo esteve com 11 jogadores, conseguiu competir e se manteve vivo no confronto. Após a expulsão, porém, perdeu o controle das ações. Seria injusto dizer que Osório fez uma partida ruim, mas a sua atitude acabou prejudicando o time em um momento desnecessário e o transformou no vilão da noite.

Confira as informações do jogo entre Palmeiras x São Paulo

✅ FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 2X0 SÃO PAULO

SÉRIE A - 27ª RODADA

📆 Data e horário: sábado, 12 de setembro, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Nubank Parque, São Paulo (SP)

🥅 Gols: Murilo (46'/1ºT), Vitor Roque (04'/2ªT)Palmeiras;

🟨 Cartões amarelos: Gustavo Gómez, Giay, Murilo e Larson(PAL); Pablo Maia (SAO);

🟥 Cartões vermelhos: Osório (SAO)

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ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Michael Stanislau (RS)

🖥️ VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)

⚽ESCALAÇÕES

PALMEIRAS: Carlos Miguel; Giay (Khellven), Gustavo Gómez, Bruno Fuchs, Murilo e Piquerez (Arthur); Lucas Evangelista (Luis Pacheco), Andreas Pereira e Arias (Felipe Anderson); Flaco López (Larson) e Vitor Roque. (Técnico: João Martins)

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SÃO PAULO: Carlos Coronel; Newton, Rafael Toloi e Osório; Wendell (Iago), Pablo Maia, Djhordney (Danielzinho), Cauly (Arboleda); Ferreirinha (Tete), Victor Sá e André Silva (Arthur). (Técnico: Dorival Júnior)

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