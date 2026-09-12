O Palmeiras está escalado para o confronto diante do São Paulo, neste domingo, às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro. A partida é válida pela 27ª rodada da competição. A partida terá transmissão do Premiere.

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Para o clássico, o Palmeiras terá seis desfalques. Jefté, Ramón Sosa e Paulinho estão fora por problemas físicos, enquanto Barboza e Marlon Freitas cumprem suspensão.

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Jefté passou por cirurgia no joelho, Ramón Sosa se recupera de uma lesão na coxa esquerda e Paulinho trata uma lesão no tendão do músculo adutor longo da perna direita. Mauricio também está fora por uma tendinite no joelho direito.

Além dos jogadores, o técnico Abel Ferreira não estará à beira do campo. O treinador cumpre suspensão de três jogos.

Escalação do Palmeiras: Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs, Murilo e Piquerez; Lucas Evangelista, Andreas Pereira e Arias; Flaco López e Vitor Roque.

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Escalação do São Paulo: Carlos Coronel; Newton, Rafael Toloi e Osório; Wendell, Pablo Maia, Djhordney, Cauly; Ferreirinha, Victor Sá e André Silva.

Nubank Parque recebe Palmeiras x São Paulo pelo Brasileirão (Foto: Vitor Palhares / Lance!)

Palmeiras no clássico contra o São paulo

O Palmeiras está invicto há 12 jogos contra o São Paulo, com oito vitórias e quatro empates desde a última derrota, em julho de 2023. O período também inclui seis vitórias consecutivas, igualando a maior sequência de triunfos de um dos times no Choque-Rei, registrada pelo Palmeiras entre 1937 e 1938 e entre 1995 e 1997, e pelo São Paulo entre 1962 e 1963.

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Pelo Campeonato Brasileiro, o Palmeiras não perde para o São Paulo há nove jogos, com quatro vitórias consecutivas. Nesse período, o Verdão venceu os dois confrontos de 2023 e 2025, além de ter vencido um e empatado outro em 2022 e 2024, e também venceu o duelo do primeiro turno desta temporada. A sequência é a segunda maior invencibilidade do confronto no torneio, atrás dos 25 jogos do Palmeiras entre 1974 e 1999.

A comissão técnica portuguesa soma 75 clássicos paulistas pelo Palmeiras, com 37 vitórias, 23 empates e 15 derrotas. São 31 jogos contra o São Paulo, com 14 vitórias, dez empates e sete derrotas, 23 contra o Corinthians, com nove vitórias, nove empates e cinco derrotas, e 21 diante do Santos, com 14 vitórias, quatro empates e três derrotas.

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