Com mudanças e Calleri no banco, São Paulo está escalado para clássico
Equipe Tricolor conta com modificações entre os titulares; última vitória no Nubank Parque teve Dorival Júnior no comando
São Paulo está escalado para o clássico contra o Palmeiras, neste sábado (12), às 18h30 (de Brasília), válido pela 27ª rodada do Brasileirão. Com várias mudanças, Dorival Júnior não levará os principais jogadores do Tricolor, visando o duelo desta terça-feira (15), contra o Boca Juniors.
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A ausência mais sentida pelo torcedor são-paulino será a de Luciano. O atacante não foi relacionado para o Choque-Rei por conta de um edema no músculo posterior da coxa esquerda. A expectativa do departamento médico é recuperar o camisa 10 a tempo do confronto decisivo contra o Boca Juniors, no Morumbis.
Além de Luciano, Dorival Júnior lida com uma extensa lista de desfalques: Lucas Moura (ruptura total do tendão), Bobadilla e Lucca (ambos em transição física) e Aurélio Buta (dores no joelho direito).
Escalação do São Paulo
Coronel; R.Toloi, Osório e Newton Jr.; Wendell, Pablo Maia, Djhordney e Cauly; Victor Sá, Ferreira e André Silva (Técnico: Dorival Júnior).
Última vitória no Nubank Parque teve Dorival Júnior no comando
Dorival Júnior era o técnico do São Paulo na última vitória do clube no Nubank Parque. O triunfo por 2 a 1 aconteceu no dia 13 de julho de 2023, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Na ocasião, o tricolor eliminou o rival, avançou para a semifinal e abriu caminho para se sagrar campeão inédito do torneio nacional.
No total, sob o comando do São Paulo, Dorival enfrentou o técnico Abel Ferreira em quatro oportunidades, acumulando um retrospecto de duas vitórias e duas derrotas.
Dorival Júnior (pelo São Paulo) x Palmeiras
- 25-10-2023 — Palmeiras 5 x 0 São Paulo — Brasileirão
- 13-07-2023 — Palmeiras 1 x 2 São Paulo — Copa do Brasil
- 05-07-2023 — São Paulo 1 x 0 Palmeiras — Copa do Brasil
- 11-06-2023 — São Paulo 0 x 2 Palmeiras — Brasileirão
Ficha técnica
⚽ Competição: Campeonato Brasileiro
📅 Data e horário: sábado, 11 de setembro, às 18h30 (de Brasília)
📍 Local: Nubank Parque, São Paulo, em São Paulo (SP)
📺 Onde assistir: tempo real do Lance! e Premiere
🟨 Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)
🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Michael Stanislau (RS)
🖥️ VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)
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