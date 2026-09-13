Veja gols em Mirassol x Vitória: Renê, Bruno Santos e Edson Carioca marcam
Equipes empataram pela 27ª rodada do Brasileirão
Mirassol e Vitória empataram em 1 a 1 neste domingo (13), no José Maria de Campos Maia, o Maião, pela 27ª rodada do Brasileirão. Com confronto direto pela zona de rebaixamento, já no início da primeira etapa, o goleiro Alex Muralha falha duas vezes e Renê marca. Na segunda etapa, Bruno Santos e Edson Carioca empatam para o clube paulista.
➡️ Falha de Muralha em Mirassol x Vitória viraliza: 'De novo'
Aos 2 minutos da primeira etapa, Lucas Arcanjo lança em velocidade, o goleiro Alex Muralha sai muito mal do gol e a bola cobre o camisa 23, na intermediária. Renê recebe a bola com o gol vazio e empurra para as redes. Falha inacreditável de Muralha.
➡️ Mirassol x Vitória movimenta briga contra o rebaixamento no Brasileirão
Veja o primeiro gol:
Mirassol 0x1 Vitória— Diário de Torcedor (@DiarioGols) September 13, 2026
⚽️ Rene
🥾 Lucas Arcanjo
ALEX MURALHA
🏆 Brasileirão | 27ª rodada pic.twitter.com/oWNbimN60A
Logo depois, aos 12 minutos da primeira etapa, Erick faz grande lançamento para Renê, que aproveita a bobeada de Gabriel Knesowitsch que toma nas costas. Alex Muralha sai mal de novo, e Renê dá um leve toque para encobrir o goleiro.
Veja o segundo gol:
Mirassol 0x2 Vitória— Diário de Torcedor (@DiarioGols) September 13, 2026
⚽️ Rene (2)
🥾 Erick
🏆 Brasileirão | 27ª rodada pic.twitter.com/5hwsJGYZ2e
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Aos 22 minutos da segunda etapa, Reinaldo finaliza cruzado, mas a bola bate em Bruno Santos. O centroavante faz o giro e solta uma bomba no fundo das redes.
Veja o gol:
Mirassol 1x2 Vitória— Diário de Torcedor (@DiarioGols) September 13, 2026
⚽️ Bruno Santos
🏆 Brasileirão | 27ª rodada pic.twitter.com/XcAgDNgiZZ
No apagar das luzes! Shaylon dá belo passe para Edson Carioca que bate de primeira. A bola vai no canto de Lucas Arcanjo e vai no fundo das redes. O Mirassol empata no finalzinho.
Veja o gol:
Mirassol 2x2 Vitória— Diário de Torcedor (@DiarioGols) September 13, 2026
⚽️ Édson
🥾 Shaylon
🏆 Brasileirão | 27ª rodada pic.twitter.com/YOpicA2Uoq
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