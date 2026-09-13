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Veja gols em Mirassol x Vitória: Renê, Bruno Santos e Edson Carioca marcam

Equipes empataram pela 27ª rodada do Brasileirão

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
13/09/2026 16:30
Atualizado há 0 minutos
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Renê marcou duas vezes após falhas de Muralha em Mirassol e Vitória, pelo Campeonato Brasileiro
Renê marcou duas vezes após falhas de Muralha em Mirassol e Vitória, pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Alex Pelicer/Ag. F8/Folhapress)

Mirassol e Vitória empataram em 1 a 1 neste domingo (13), no José Maria de Campos Maia, o Maião, pela 27ª rodada do Brasileirão. Com confronto direto pela zona de rebaixamento, já no início da primeira etapa, o goleiro Alex Muralha falha duas vezes e Renê marca. Na segunda etapa, Bruno Santos e Edson Carioca empatam para o clube paulista.

➡️ Falha de Muralha em Mirassol x Vitória viraliza: 'De novo'

Aos 2 minutos da primeira etapa, Lucas Arcanjo lança em velocidade, o goleiro Alex Muralha sai muito mal do gol e a bola cobre o camisa 23, na intermediária. Renê recebe a bola com o gol vazio e empurra para as redes. Falha inacreditável de Muralha.

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➡️ Mirassol x Vitória movimenta briga contra o rebaixamento no Brasileirão

Veja o primeiro gol:

Logo depois, aos 12 minutos da primeira etapa, Erick faz grande lançamento para Renê, que aproveita a bobeada de Gabriel Knesowitsch que toma nas costas. Alex Muralha sai mal de novo, e Renê dá um leve toque para encobrir o goleiro. 

Veja o segundo gol:

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Aos 22 minutos da segunda etapa, Reinaldo finaliza cruzado, mas a bola bate em Bruno Santos. O centroavante faz o giro e solta uma bomba no fundo das redes.

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Veja o gol:

No apagar das luzes! Shaylon dá belo passe para Edson Carioca que bate de primeira. A bola vai no canto de Lucas Arcanjo e vai no fundo das redes. O Mirassol empata no finalzinho.

Veja o gol:

Mirassol e Vitória empataram em 1 a 1, no Maião, pelo Campeonato Brasileiro
Mirassol e Vitória empataram em 1 a 1, no Maião, pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Alex Pelicer/Ag. F8/Folhapress)

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