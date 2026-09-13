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Morre aos 87 anos ex-presidente da CBF; Entidade lamenta perda

Dirigente presidiu a confederação em diferentes ocasiões

PorMárcio IannaccaRio de Janeiro (RJ)
13/09/2026 11:11
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Coronel Antônio Nunes
Coronel Nunes foi presidente da CBF (Foto: Federação Paraense de Futebol / Divulgação)

Antônio Carlos Nunes de Lima, conhecido como coronel Nunes, morreu na madrugada deste domingo (13), aos 87 anos, em Belém, no Pará. Oficial da reserva da Polícia Militar, o ex-dirigente teve uma trajetória marcada pela atuação no futebol paraense e também ocupou a presidência da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) em diferentes períodos.

Nascido em 21 de novembro de 1938, em Monte Alegre, no interior do Pará, Nunes também teve passagem pela política e foi prefeito de sua cidade natal. Apaixonado pelo Paysandu, clube que acompanhava como torcedor, construiu no futebol a maior parte de sua trajetória como dirigente.

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Nunes presidiu a Federação Paraense de Futebol (FPF) em diferentes períodos, somando quase 20 anos à frente da entidade. A experiência no comando do futebol do estado o levou a conquistar espaço na estrutura nacional da modalidade.

Em dezembro de 2015, foi eleito vice-presidente da CBF. Pouco tempo depois, passou a exercer a presidência da entidade de forma interina. Nunes comandou a confederação por alguns meses em 2016 e voltou a assumir o posto em 2021. Entre 2017 e 2019, também esteve à frente da CBF durante um período de mudanças na principal entidade do futebol brasileiro.

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A CBF lamentou a morte do ex-presidente e destacou a contribuição de Nunes para o desenvolvimento do futebol no Pará e no país.

— A CBF lamenta o falecimento do coronel Nunes, com uma história pautada pelo fortalecimento do futebol no seu Estado, Pará, e no Brasil. Neste momento de profunda dor e tristeza, manifestamos nossos sentimentos aos seus familiares e amigos — disse Samir Xaud, presidente da CBF.

O velório do coronel Nunes será realizado a partir das 13h (de Brasília) deste domingo, no memorial Max Domini, em Belém. O sepultamento está marcado para segunda-feira (14), às 11h, no cemitério Recanto da Saudade, também na capital paraense.

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Com décadas dedicadas à administração esportiva, o coronel Nunes deixa como principal marca a atuação no futebol do Pará e a participação na direção da CBF em momentos importantes da história recente da entidade.

HOME - Presidente da CBF Coronel Nunes (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
Ex-presidente da CBF Coronel Nunes morreu neste domingo (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
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