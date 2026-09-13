Morre aos 87 anos ex-presidente da CBF; Entidade lamenta perda
Dirigente presidiu a confederação em diferentes ocasiões
Antônio Carlos Nunes de Lima, conhecido como coronel Nunes, morreu na madrugada deste domingo (13), aos 87 anos, em Belém, no Pará. Oficial da reserva da Polícia Militar, o ex-dirigente teve uma trajetória marcada pela atuação no futebol paraense e também ocupou a presidência da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) em diferentes períodos.
Nascido em 21 de novembro de 1938, em Monte Alegre, no interior do Pará, Nunes também teve passagem pela política e foi prefeito de sua cidade natal. Apaixonado pelo Paysandu, clube que acompanhava como torcedor, construiu no futebol a maior parte de sua trajetória como dirigente.
Nunes presidiu a Federação Paraense de Futebol (FPF) em diferentes períodos, somando quase 20 anos à frente da entidade. A experiência no comando do futebol do estado o levou a conquistar espaço na estrutura nacional da modalidade.
Em dezembro de 2015, foi eleito vice-presidente da CBF. Pouco tempo depois, passou a exercer a presidência da entidade de forma interina. Nunes comandou a confederação por alguns meses em 2016 e voltou a assumir o posto em 2021. Entre 2017 e 2019, também esteve à frente da CBF durante um período de mudanças na principal entidade do futebol brasileiro.
A CBF lamentou a morte do ex-presidente e destacou a contribuição de Nunes para o desenvolvimento do futebol no Pará e no país.
— A CBF lamenta o falecimento do coronel Nunes, com uma história pautada pelo fortalecimento do futebol no seu Estado, Pará, e no Brasil. Neste momento de profunda dor e tristeza, manifestamos nossos sentimentos aos seus familiares e amigos — disse Samir Xaud, presidente da CBF.
O velório do coronel Nunes será realizado a partir das 13h (de Brasília) deste domingo, no memorial Max Domini, em Belém. O sepultamento está marcado para segunda-feira (14), às 11h, no cemitério Recanto da Saudade, também na capital paraense.
Com décadas dedicadas à administração esportiva, o coronel Nunes deixa como principal marca a atuação no futebol do Pará e a participação na direção da CBF em momentos importantes da história recente da entidade.
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