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Dorival comenta atraso salarial no São Paulo e confirma pagamento: 'Regularizou a situação'

Técnico revela quitação do salário em carteira referente a agosto e pede foco total contra o Boca Juniors; saiba mais

PorVinícius Espirito Santo SpadaSão Paulo (SP)
13/09/2026 13:29
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Rafinha (lado esquerdo), Harry Massis (no centro) e Dorival Júnior (lado direito)
Rafinha (lado esquerdo), Harry Massis (no centro) e Dorival Júnior (lado direito) - (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

Os dias que antecederam o clássico contra o Palmeiras, que acabou com a derrota por 2 a 0 neste sábado (12), foram conturbados nos bastidores do São Paulo. A equipe comandada por Dorival Júnior conviveu com o atraso do salário em carteira referente ao mês de agosto. Porém, segundo o comandante, essa pendência financeira foi regularizada.

Pela primeira vez a diretoria são-paulina deixou de pagar o salário em carteira no prazo, mas a situação foi resolvida na última sexta-feira (11). O treinador comentou sobre o assunto, confirmou o pagamento e disse que a diretoria tem feito o máximo para solucionar os casos.

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- Mas a diretoria fez um esforço muito grande, regularizou a situação. Nós temos, sim, uma situação em atraso, todos sabem disso, mas essa situação em específico apontado, ontem foi regularizada. Ontem, sexta-feira, foi regularizada. Então, assim, o que nós temos é a consciência do que representa o jogo da terça-feira. Não vamos misturar essas situações - disse Dorival na coletiva após a partida contra o Palmeiras.

Além do atraso do salário em carteira que já foi regularizado, o São Paulo acumula três meses de direitos de imagem atrasados com o elenco. O próprio Dorival disse entender que essas situações incomodam o grupo, mas destacou que a diretoria tem tentado resolver os problemas e que espera que o Tricolor comece a trilhar um caminho melhor em pouco tempo.

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- Sei que isso daí incomoda todo mundo, é um fator que eu tenho que entender dessa maneira. Nós que ficamos de fora, juntamente com o Rafa, juntamente com todos aqueles que frequentam o centro de treinamento, e alguns amigos que estão próximos da diretoria, lutam para que possamos ter esses problemas resolvidos, e nós confiamos nessas pessoas para que, daqui a pouco, as coisas estejam trilhando um outro caminho - comentou o treinador.

"Nós atuamos em todos os setores dentro do CT", afirma Dorival

Internamente, quando se trata do dia a dia do clube no centro de treinamento, Dorival afirmou que ele e a comissão técnica atuam diariamente nos setores sob sua responsabilidade. O comandante ressaltou que melhorias já foram feitas, mas pontuou que existem questões que fogem do seu alcance.

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- Muitas coisas foram feitas. Vocês, naturalmente, não ficam sabendo de muitas delas, mas nós atuamos quase que diariamente em todos os setores dentro do centro de treinamento. A partir do momento que nós saímos ali para fora, aí não cabe as nossas (…) E não temos forças para que possamos atuar em todos os aspectos.

Respeito máximo ao São Paulo

Mesmo diante das turbulências extracampo e dos atrasos salariais, a equipe terá um jogo decisivo nesta terça-feira (15), contra o Boca Juniors, no Morumbis, pelo duelo de volta válido pelas quartas de final da Sul-Americana. O tricolor, que perdeu a primeira partida por 1 a 0, precisa vencer por um gol de diferença para levar a decisão às penalidades, ou por dois ou mais gols de vantagem para se classificar diretamente para as semifinais da competição.

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Com isso, para Dorival, há um trabalho contínuo sendo desenvolvido e uma blindagem por parte da comissão técnica para que os problemas extracampo não afetem o rendimento e o empenho máximo do grupo dentro das quatro linhas.

- O importante é que, quando vestimos essa camisa, nós possamos dar o nosso máximo, esquecendo tudo o que esteja acontecendo ali fora. Até por isso que nós tentamos, e aí sim, brindar, de uma maneira ou de outra, tudo aquilo que se passa dentro do nosso centro de treinamento. E eu tenho certeza que lá as coisas estão muito bem definidas e o trabalho está sendo desenvolvido. É questão de tempo para que as demais coisas possam se ajustarem - afirmou o treinador na entrevista coletiva deste sábado (12).

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Dorival Júnior comandando o treinamento do São Paulo.
Dorival Júnior comandando o treinamento do São Paulo - (Foto: Erico Leonan / São Paulo FC)

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